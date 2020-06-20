挺港區國安法詞彙各出心思任志剛一句“感謝主”夠創新

自從北京宣布制定港區國安法之後，香港各界無論是爭相搶先的，或者是被逼出來的，都紛紛表態支持，但大多數人所用的詞彙，均屬來來去去的無非那幾句，例如確保一國兩制走得更遠、香港營商繁榮得到進一步保障、止暴制亂更具法律效力等等，因此特首林鄭月娥說的“心裡感到踏實”就別具一格，令人耳目一新，然而表態是一種藝術，如何求新及適可而止，就極講分寸。香港前金融管理局總裁任志剛最新一句的“感謝主”，足見分量不輕，果然是特區政府高幹材料。

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人大常委會審議港版國安法草案，早前指立法有助鞏固香港國際金融中心地位的金管局前總裁兼行會成員任志剛，再就草案表態，他接受香港有線電視訪問時表示，港區國安法有助香港回復穩定，首次聽到時，“我就說感謝主，真的好，香港社會動蕩的時期有機會了結”。他亦不擔心美國會限制企業以美元作交易結算，因美方此舉“是拿石頭砸自己的腳”。

任志剛又指，美國亦是全球最大負債國家，不會限制全世界最大權人，在其市場融資或運用其貨幣交易結算。

至於自稱是虔誠天主教徒的林鄭月娥，反而沒有搬出上帝之名，她早前接受中央電視訪問說，當人大通過國安法決定時，“心裡感到很踏實”，說是“給予香港生機”。一個總攬香港事務（除外交與軍事）之外的人，竟然感謝中央“給予香港生機”，林鄭的管治能力似乎已不言而喻，也難為中央經常說要繼續堅定地支持林鄭依法執政了。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝早前以路人甲姿態路經支持港區港安法的街站，順便簽上了大名，碰巧有人在旁拍照存證，事件遭到英美兩國大肆抨擊。香港有傳媒更深入採訪發現，王總裁的簽名，用上港人一般的傳統中文字，但其“勝”字特別用上了簡體的“勝”字，也算是“身在滙豐心在漢”的交代了。

說到表態詞彙創新，中港商界卧虎藏龍，其中不乏文林高手，例如遭到香港高等法院裁定破產的的全國政協委員、光彙石油創始人薛光林。根據大公報報道，薛強調，香港回歸以來，在各種勢力的阻擾之下，23條立法遙遙無期，國安風險不斷累積，全國人大根據憲法和基本法果斷出手訂立港區國安法，正是撥亂反正、大快人心之舉。必將還香港一個“朗朗乾坤”，給香港人一個更加穩定繁榮的香港。

“朗朗乾坤”原是《周易》中的兩個卦名，是指天地、世界等。形容政治清明，天下太平。