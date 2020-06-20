港版國安法緊箍咒 北京在港設國安署 特首直接指定法官

北京今天公布了港版國安法草案，核心的內容有兩條，特首直接任命法官；設置北京直接領導的“國安署”，北京派出機構可在“特定情形”下履行實權，被指形同北京的手，掐住香港的脖子，香港享有的司法獨立若不存，一國兩制恐成紙上談兵。

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中共官媒新華社報道，為推行港版國安法，北京將在香港設置“駐港國安公署”，此外，草案要求港府增設“維護國家安全委員會”，該委員會主席由行政長官擔任，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、海關關長和行政長官辦公室主任。

一個核心的內容是審理國安法案件的法官組成問題，草案規定，此類案件的審理程序將由行政長官從裁判官、區域法院法官、高等法院法官、上訴法庭法官以及終審法院法官中指定若干法官處理。

行政長官選擇國安法案件審理法官，政治人物直接任命法官，這一規定打破了香港長期以來由資深法官選派法官處理案件的傳統。

香港公民黨主席楊岳橋議員揭露說：“這差不多等於北京把一把利劍插入香港的行政和司法”。

自從香港1997年回歸中國大陸後，根據『中英聯合聲明』以及『香港基本法』，香港實施“一國兩制”，一直到2047年保持不變。但是，法新社評論，在北京一手確定的推舉制度下，香港特首幾乎都是向北京表忠的人選。現任香港特首林鄭月娥乾脆被反對派指責為北京的“傀儡”。

根據北京推出的這一港版國安法草案，林鄭月娥特首將領導一個直接聽命於北京中央的“維護國家安全委員會”，林鄭月娥將擁有直接任命審理國家安全案的法官的特權。

香港不少民主派人士擔心北京立新法，旨在削弱香港司法獨立。

泛民議員楊岳橋在北京公布港版國安法草案後表示，“林鄭特首將擁有選擇自己需要的法官的權力”，在香港前所未見。他質疑港府增設的維護國家委員會擁有極大權力，不知還是否受立法會監督，北京委派的顧問可能將扮演“太上皇”角色。他反問，“令人擔心的是假如法官作出了有利於被告判決的情況，在這種情況下，這些法官是否被罷免？”他補充說：“這是完全有可能的。”

香港楊艾文大律師則對路透社表示，根據已知的港版國安法細節，新法引發了從來未有遭遇的司法問題，未來必須面對。這位大律師對這一法案似乎對未來香港司法擁有的“至上權力”感到吃驚。

香港大律師公會副主席葉巧琦質疑北京有關中央只在“特定情形”下可以對“極少數”危害國家安全案件行使管轄權，葉巧琦擔心，這一說法很不明確，也為說明所謂“管轄權”是否包括執政權。她還質疑北京派出的“駐港國安公署”是否受香港法律規管。

香港眾志秘書長黃之峰則表示，在北京干預下，相關嫌犯可能會被送到大陸審判和監禁，他身為北京的“首要目標之一”，將來很可能被秘密審判、坐黑牢、電視認罪和遭遇刑求。

黃之峰指出，有香港行政長官制定若干名法官處理與國安有關案件，凌駕了並侵蝕了香港司法獨立。他呼籲全世界與香港站在一起，敦促中國撤銷這部惡法。