莫迪：面對中國侵犯印度軍隊授權反擊

在中印兩國軍隊發生流血衝突後，中國至今未證實傷亡人數，而印度的怒火仍然沒有平息。印度政府星期六發表文告，絕不接受任何單方面改變邊界的行為。印度總理莫迪則表示，在印度軍人遭遇重大傷亡後，印度“被傷害”，印度很“憤怒”，他警告說，印度軍隊已獲得授權反擊一切新的侵犯行徑!

廣告 繼續瀏覽後續

中國星期四釋放了在有爭議的加勒萬谷衝突中俘虜的十名印度軍人，但是印度的怒火併沒有平息。法新社報道說：印度總理莫迪召集印度各反對黨開會時表示：“中國的軍事行動傷害了印度，全印度都很憤怒”。他在會上警告：“軍隊已得到授權，採取所有必要的反擊措施。”莫迪在更早的時候表示：印度軍人的鮮血不會白流!

根據法新社報道，莫迪總理在面對中國很強硬的同時似乎儘力在淡化這場衝突，但是他的政府在星期六譴責中國一方企圖在有爭議地區建造設施，印度絕不接受中方任何單方面改變邊界線的企圖。中國外交部發言人趙立堅則發推指責印度軍隊在爭議地區“故意挑釁”。

中印兩國軍隊6月15日在拉達克加勒萬谷進行了激烈肉搏，印方指責中國軍人在肉搏時突然使出纏滿鐵絲的“狼牙棒”襲擊印度軍人。

事後，印度軍方表示，“雙方都有傷亡”，在印度一方有20名軍人，其中一位上校指揮官被打死；但是中方拒絕證實到底有多少軍人死傷，一些印度媒體稱，至少40幾名中國軍人在搏鬥中被打死或嚴重受傷。

『印度斯坦時報』周五援引印度高層披露的消息，參與肉搏的中國14號邊防站附近部隊的正副指揮官全部陣亡，同樣，中方至今不予以證實。

根據印度安全力量披露的消息，在經過雙方高級將領和外交談判之後，星期四晚間，中方釋放了十名印度俘虜，但印度政府表示：“印度士兵一個不缺”，沒有對上述消息做任何評論。

中方也未證實這一消息，但中國外交部一位發言人稱：目前沒有任何一位印度士兵在中國軍隊手中。他還稱，雙方軍方及外交部門繼續談判，以解決邊境出現的緊張。

印度國防部宣布，目前有18名印度士兵仍在住院治療中，其中四人有生命危險。