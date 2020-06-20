香港今6.20三罷公投距離罷工六萬票目標尚有一大距離

由“中學生行動籌備平台”及“200萬三罷工會聯合陣線”舉辦的6.20三罷公投今日在港九多個地點舉行，以罷工罷課罷市表態反對即將“殺到”香港的所謂港區國安法。不過“二百萬三罷聯合陣線”目標是今日取得至少6萬票，但目前僅得1.4萬票，距離目前尚有一大段距離。投票20日晚上8時結束後，九龍慈雲山主票站的點票過程會公開讓傳媒拍攝及直播，預計晚上11時有結果。

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“二百萬三罷聯合陣線”目標是今日取得至少6萬票、當中逾六成贊成罷工，便會發起跨工會罷工。截至昨日共有30個工會參與公投，包括新公務員工會、社會工作者總工會等，但總會員人數僅得1.4萬，距離至少6萬投票門檻仍有很大距離。職工盟主席吳敏兒表示，今次一仗考驗港人在難關中堅持的能耐，展現反惡法的頑強決心。

她指《基本法》賦予港人組織工會權利，呼籲全港打工仔女珍惜最後自由，即日到票站加入工會及投票，“『唔好放棄』唔系得個講字，公投叫你嚟投票啫，其實一啲都唔艱難……嚟登記做會員投埋票，咁都唔做？”

“中學生行動籌備平台”代表、香港眾志副主席鄭家朗表示，公投是絕地反擊，投票結果足以向港共政權反映香港市民對港版國安法的不滿及反抗，足以扭轉現況，呼籲港人站起來向國安法說不，“誓反惡法，罷工救港！”

鄭家朗表示，公投就是抗爭，投票結果足以向港共政權反映香港市民對港版國安法的不滿。他指罷課公投目標是有一萬名中學生投票，當中逾六成支持罷課便算通過。他預料今日投票過程或遭警方為難，但會盡辦法令公投繼續舉行。他鼓勵學生走出恐懼、堅守理念，“運動潮流是無法抵擋，政府的打壓是不會永遠”。

有份籌備罷課公投的青年政治關注組成員梁皓媛是應屆中學文憑試考生，她告訴蘋果日報，她已決定明年重考，今年專心投入社運，“香港整體的未來遠比自己的未來重要”。她表示，身邊的學運朋友一直被跟蹤騷擾，她的相片亦曾被上載到“藍絲”社交群組，更遭性暴力言語侮辱。她首次聽到港版國安法後即感不安，“會不會成為大陸維權人士下場的人？”但她更希望克服恐懼，“因為經過這一年，已經什麼可以再怕了”，形容噤聲即是認輸。

公投有票站供實體投票，亦設網上投票。投票由上午10時開始，工會會員及中學生到票站出示工會會員證及學生證等身份證明文件，經核實身份後即可獲發選票，各參與工會有不同議案，但其中兩項議案會與學生公投一致，一是反對港版國安法，二是以罷工或罷課阻止港版國安法實施，有贊成、反對及棄權選擇。投票人蓋印後將選票投入指定票箱，投錯票箱將作廢，蓋印偏離選項框三分二亦作廢。為免違反限聚令，票站人員會將輪候投票人龍分開以不多於50人為一組。投票晚上8時結束後，慈雲山主票站的點票過程會公開讓傳媒拍攝及直播，預計晚上11時有結果。

所有工會會員亦可到各票站透過加密平板電腦網上投票，學生可登入投票網站投票。點票前會先覆核是否有人重複投票，所有資料會在點票後銷毀。

民政事務局昨晚表示，根據《區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排指引》，區議員如以營運開支償還款額及其他實報實銷的津貼償還款額支付辦事處的運作開支，須確保辦事處用於執行區議會職務，警告若將辦事處作為公投活動票站，有關開支將不獲發還。

至於警方今日會否對公投採取行動，警方發言人19日回覆查詢時表示，會因應不同情況及最新形勢作出評估及部署，有關部署屬行動細節，不會公開。