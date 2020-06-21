三峽庫區傳警訊 水位超出防洪限制近兩米

去年曾傳出壩體變形的三峽水庫再次引起關注，根據中國湖北衛視21日報道，受連日強降雨影響，三峽庫區水位持續上漲，目前庫區水位升至147米，超出防洪限制水位近兩米。

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據報道，三峽大壩入庫流量20日增加至每秒26500立方米，比19日的每秒20500立方米增加了每秒6000立方米。目前庫區水位接近147米，超出防洪限制水位近兩米。當地停靠在岸邊的客渡船已開始移錨收攬，以防事故發生。

中國多家媒體十日前曾報道，三峽水庫水位已降至145米！已騰空全部防洪庫容。報道引述三峽集團消息稱，6月8日17時，在長江主汛期來臨前夕，三峽大壩上游面水位，已順利消落至防洪限制水位——高程144.99米，提前騰出了221.5億立方米、相當於1550多個西湖的全部防洪庫容。至此，三峽水庫2020年騰庫迎汛任務順利完成，開始進入防洪調度階段。三峽工程作為長江流域防洪體系的關鍵骨幹工程，將在汛期發揮巨大防洪作用，保障長江中下游地區防洪安全。

從目前形勢來看，上述報道顯然過於樂觀。中國水利部副部長葉建春11日在全國防汛會上表示，中國已全面進入汛期，江南、華南和西南東部自6月2日以來發生了今年以來強度最大、範圍最大、持續時間最長的降雨過程；珠江流域西江和北江、長江流域湘江和鄱陽湖水系、浙江錢塘江水系部分中小河流都發生超過警戒線水位的洪水，一些河流還出現歷史記錄的大洪水。共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。

這位部長要求高度重視超標洪水，水庫失事以及山洪災害三大風險。他特彆強調，超標洪水對現有的防洪工程，可能是一個“黑天鵝”事件；湖北省江河多、湖泊多，汛期與疫情影響重疊，希望湖北不要再出現更大的問題。

三峽水庫下游是中國最密集的城市群和人口聚集地區，三峽大壩萬一發生問題，後果不堪設想。中國曾為是否修建三峽大壩爭議多年，最後在時任國務院總理李鵬主持下強行上馬，但爭議和擔憂並未消失。三峽水庫的泄洪分洪緩解中下游地區防洪壓力的功能也被指遠未達到預期目標。三峽工程李鵬生前已被官方封為“千秋大業”，但是隱患始終存在，陰影揮之不去。