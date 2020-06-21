自從1975年以來，中印兩國軍隊一直遵守着一條不成文的規則：在喜馬拉雅山陡峭險峻寒冷的邊境地帶巡邏遭遇時，誰都不能開槍。雙方保持距離，展示各自旗幟，互相警告，然後離開。直到2017年在這一帶爭議地區擔任指揮官的迪尼(S. Dinny)上校形容，雙方曾一直遵守着規矩，做得很專業，直到6月15日發生流血事件......

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新德里現在不斷指控北京，幾個月以來，中國越來越具挑釁性，在班公錯湖及拉達克加勒萬谷公開製造事端，從今以後中方聲稱對兩地擁有全部主權。6月15日的殘酷搏鬥就是這樣發生的，印度方面20名軍人被打死，印度媒體指中方至少40名軍人被打死，但北京至今不肯承認，似有難言之隱。

印度前北方軍區司令辛格.胡達 (Singh Hooda) 將軍告訴法新社，在15日流血衝突前，五月份已經發生了兩起肉搏戰，他認為，現在是改變之前的規則的時候了，從今以後，所有的爭端都應以更軍事的方式解決，而不是像街頭流氓一樣撕打。

他的話反應出部分印度軍人的情緒，民間的憤怒自不用說，他們燒毀中國國旗，把習近平畫像踩在腳下。把真人扮裝的習近平送上絞刑架解氣。

中國的民族主義情緒只能從小道消息漏掉的關鍵詞泄露出零星半點，北京一直很警惕自己的人民走上大街進行反印示威一類的遊行，當局怕這把雙刃劍反過來刺傷自己。

印度準備改變不開槍的規則嗎？這將是一個極其嚴重的決定，後果將不可思議。但是，根據『印度斯坦時報』及『印度報』報道，印度強人總理莫迪6月19日在主持召開的約20個黨派參加的關於印中邊界問題大會上表示，印度軍人已授權反擊中國入侵，法新社的報道分析這意味着軍人們可以自由決定反擊的方式。莫迪在這次大會上還表示，不存在對實際控制線邊境印度官兵行動能力的限制。印度北部前陸軍司令BS Jaswal的解讀是，允許實際控制下附近官兵在面對中國侵犯的“特殊情況下”使用槍支。

莫迪允許邊境部隊面對中國軍隊侵犯時擁有採取任何方式反擊的行動自由，傳達出的信息似乎是危險的，但不清楚這意味着是否已經變成一道指令下達到前方部隊，但是以上印度將軍們的解讀都在朝這個方向走。

習近平和莫迪被此間輿論視為是兩個強人，且印度與中國一樣，都是核大國，印度社會一直有着對於1962年那場邊境戰爭失敗的痛苦記憶，中國方面則對於那場“勝利的自衛戰”並沒有取得實際成果，反而從實際控制線後撤二十公里一直耿耿於懷，那麼，龍象之爭發展到龍象之戰不是絕無可能。

而且，雙方實際控制線的模糊更增加了某種危險，迪尼上校稱，62年戰爭以後，實控線定義不清，並未正確標出，以至於雙方軍人常常指責對方越線。“雙方甚至沒有交換各自的地圖，使得對方能夠清楚掌握對方的宣示，因此，實控線其實沒有界限”。

習近平與莫迪2018年4月武漢會面時，中方大談中印合作，稱武漢峰會是為了“加深兩國領導人之間的相互信任”，“引領中印關係把握大方向”；而莫迪也是歷任印度總理任上與中國來往最多的一個，可謂為力圖改善兩國關係竭盡全力。形勢發展到今天，這種努力顯然失敗了。

德國『新蘇黎世報』分析指，印度本來想儘可能地凍結衝突，但這一策略失敗了。而中國則可能逐漸將邊界線朝印度方向推移。

目前，雙方都在向這一危險的地區增兵。