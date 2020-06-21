公民記者張展報道武漢疫情被以“尋釁滋事”批捕

綜合消息顯示，因在武漢報道當地新冠疫情此前傳出被上海公安部門刑事拘留的維權人士、公民記者張展的家人6月19日收到逮捕通知書，罪名是涉嫌“尋釁滋事”。

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據“維權網”的消息指，周五當天張展家屬收到來自上海警方的逮捕通知書，逮捕通知書載明：“經上海市浦東新區人民檢察院批准，於2020年6月19日15時對涉嫌尋釁滋事罪的張展執行逮捕，現羈押於 #浦東新區看守所。由於疫情，刑事案件案每個程序只能會見一次。目前張展案的偵查階段己會見。”

今年1月武漢新冠肺炎疫情暴發後，張展自2月1日左右前往武漢報導當地疫情，並一直通過微信、推特、YouTube 等社交媒體平台直播武漢的現場情況。她以公民記者的方式幫助受疫情影響的人發聲。張展還在武漢實地寫了大量關於武漢疫情的現場報道，並一度前往曾“訓誡”武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的中南路派出所試圖採訪。消息指，張展是已知的第4位因報道武漢疫情被當局限制自由的公民記者。此前在武漢報道疫情並引起關注的包括陳秋實、方斌和李澤華在當地失蹤。

此後，李澤華曾於4月22日以錄製視頻的方式首次介紹自身情況，他在視頻中證實自己在失蹤當日，被武漢警方以“涉嫌擾亂公共秩序罪”的名義帶到派出所，在訊問後被警方告知“不予處罰”，但需要進行強制隔離。而外界對陳秋實和方斌則仍然不知下落。

據悉，張展是居住在上海浦東新區的陝西籍網絡異議人士。她在復旦大學碩士畢業後取得上海戶籍，畢業後即在當地謀職工作，並擔任過律師。自2019年以來，她因在微信等網絡平台大量轉發香港反修例運動的視頻及文圖資料，尤其是每天自己撰文發聲，利用行為藝術等為聲援香港舉牌，隨於9月9日被上海警方傳喚，自此失聯，後知其被以涉嫌“尋釁滋事罪”刑事拘留。其父因受警方威脅，故對外拒透其具體信息；2019年11月26日，終獲釋放；據悉，羈押期間，她曾被兩次做強制性“精神病鑒定”。