方方：這所大學給中國丟臉了

站出來支持作家方方的湖北大學教授梁艷萍被這所大學停止教學! 這所大學就這樣扮演了一個因言治罪的角色。方方第一時間反應：“湖北大學今天給中國的大學丟臉了，也給湖北丟臉了。”

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梁艷萍教授是文學批評家、湖北大學文學院教授、博士生導師，日本東京大學美學藝術學研究室客座研究員。就因為曾發表幾句支持方方的言論，遭五毛群攻，“刨祖墳”，然後湖北大學跟着五毛走了。

湖北大學指責梁艷萍在社群網絡平台上多次發布、轉發“涉日”、“涉港”等錯誤言論，在社會上造成了極為不良的影響。不少分析指出，這都是湖北大學的費勁找來的說辭，梁艷萍老師發表一些言論，並沒有“造成極為不良的影響”。法國『世界報』4月29日早就有分析，他們指梁艷萍發表“涉港”言論，更讓他們氣憤的是，梁教授還是日本東京大學客座研究員，還有一個沒有說出的理由---他們要向親近方方的人發動攻擊了。

方方在武漢疫情肆虐的日子裡，以作家的良知，與武漢人共命運的心情，記錄了那些讓她揪心的日日夜夜，在海內外引起廣泛反響，但自從傳出西方要出版『方方日記』後，風向驟變，中國軍網6月10日發文道破官方的想法，“光速出版的『方方日記』，只能暴露更多西方‘甩鍋’的真相”，文章指責方方日記的記述和『財新網』的報道，似乎暗示『方方日記』招惹五毛群攻與官方希望人們儘快忘記新冠疫情是從中國武漢蔓延全球這一歷史真相有關。該軍網指“財新網主推的『方方日記』英文版在亞馬遜網站預售、德文版緊隨而來……反華勢力妄圖污名化全體中國人民抗疫努力的野心昭然若揭。”

梁教授被大學停止教學，在方方看來，極左團隊和“網絡流氓”綁架了湖北官方，綁架了湖北大學，綁架了宣傳部，綁架了出版部門。這位面對惡勢力始終不屈不撓的作家說，……“我要看看，同時也請大家看看：你們會不會綁架所有大學，你們會不會綁架所有部門，你們會不會綁架整個中國，你們會不會綁架以億而計的中國人”。

方方勸梁艷萍教授說，文革中冤案很多，後來全平反了。“你且忍一忍，遲早會有平反的一天。但是，請你一定記下那個強行要處理你的官員的姓名。以後你的文章里以及我們的文章里，不能少了這個人。讓歷史記住你的同時，也記住他。”

方方表示，“極左就是禍國殃民式的存在!”中國如果任由極左團夥囂張橫行， “改革不可能繼續，中國沒有未來。”

在方方及其《武漢日記》引發爭議期間，梁艷萍曾撰文《直面對衝，迎頭相撞是方方》力挺。梁艷萍在文中鼓勵方方：“我們，別無選擇，只有直面對衝，迎頭相撞。我們不能留給後代美麗的符號，至少我們可以留給他們可能美好的希望。”

梁艷萍挺方方，引發“網絡流氓”憤怒，他們翻出梁教授過往公開發表的言論說事，比如，香港反送中期間，她曾發布一張戴着黑口罩的自拍照，這被解釋為聲援泛民示威者；中共建政70周年大慶翌日，這位教授微博寫道：“那一日 巷空 城空，天也空 坦克開進廣場，凜凜威風......”，被指影射六四屠殺。她還被指在社交網絡多次發布“涉港”“涉日”言論。

在梁艷萍遭到群攻後，湖北大學最初的反應尚屬溫和，4月24日聲明稱，梁艷萍言論系她2019年在個人微博發布，當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討。但校方很快變臉，刪除了該條聲明。4月26日該校發布微博稱，將對梁艷萍“依紀依規進行嚴肅處理。”

方方5月1日在微博轉發一段文字："人性扭曲的時代，任何隻言片語都可以被斷章取義，成為羅織罪名的口實。現今，因一本書、一條微博和微信朋友圈裡的某幾句話，不合一些人口味，就遭到群體性的大揭發和網上施暴。"方方表示，這些網上施暴者"叫得好聽一點是'網扒手'，難聽一點就是'網絡流氓'。"

“網絡流氓”抓住隻言片語進行人身攻擊，政治陷害，對象已不止梁艷萍一人，支持方方的詩人王小妮也遭海南大學調查，遭五毛點名的湖北大學文學院院長劉川鄂、華中師範大學文學院副院長譚邦和、南昌大學教授靜婭等人都遭到圍攻。

湖北大學對梁教授的處分中還有一條：“開除黨籍”，不過，網絡有人卻“祝賀梁教授此次榮獲開除黨籍獎勵!”