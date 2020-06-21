黎智英：港版國安法可能會虎頭蛇尾 “習帝下台不是夢”

北京的眼中釘，被中國官媒封為“禍港四人幫”的香港『壹傳媒』創辦人黎智英在北京加緊推出港版國安法的時候，似乎並不悲觀。他在剛剛發表的『習帝下台不是夢』專欄文章預計：“港版國安法可能會虎頭蛇尾，因為中國不可能成為孤島，要維護14億人民的溫飽而安定的局面，中共必須與自由世界為首的美國和解。” 他認為港人“勿須恐慌”。

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儘管港版國安法遭到西方社會反對，北京仍在加緊推出，而且中國官媒新華社周六已發布港版國安法草案主要內容，其中要害的包括幾處，一是將由香港特首指定未來涉及國安法一類案件的法官；二是成立北京派出的“國安公署”；三是特區增設實際控制在北京手中的“維護國家安全委員會”。

黎智英指出此法是針對泛民人士的“度身訂做”，目的是使他們“恐慌”，從而取得“事半功倍”的效果，但他認為，港版國安法是否會馬上通過實施還存在變數。比如，“周六就忽然傳出會議只作初審，不會表決也不會公開草案條文”。

為什麼會事半功倍？在黎智英看來，不少中共官員和元老對習近平不顧後果悍然立法阻力頗大，“不是戰狼習帝說了就算”，因為中國不同往日，疫情後社會和經濟“陷入最大危機，促使中共開明派勢力擡頭，釀成權鬥白熱化，出現習李衝突表面化的現象”，因此，習近平多了牽制和忌諱。

黎智英認為，中共對香港的專橫措施，從來也沒有像這一次的國安法一樣，“團結了自由世界各國一致的強烈反對”。“壯大了中共開明派的勢力。”黎智英表示，令人意想不到的是，外國對北京最強有力的反擊卻來自香港的前殖民宗主國英國。

英國提出的有關解決大批港人成為英國公民的“拯救”計畫，對中共強行在港施行國安法，“作出強而有力具阻嚇作用的反擊”，英國這一措施，將抽空香港的專業人才，這些人才一旦流失，香港將成為荒島，繁華的國際金融和貿易中心不再，“港版國安法的專橫換來的是中共空前巨大的損失”，加之疫情之後中國陷入空前經濟危機，因此開明派官員和元老必然會阻擋。

黎智英指出英國給港人居留權除了英國對港人負有歷史責任，同時也是一個一石二鳥的謀略，拯救港人的同時，有急切填補英國脫歐後大批非英專業人才和企業家流失的需要。

黎智英更認為美國對中共違反國際公約，強行推行港版國安法，將會推出一連串制裁和懲罰措施，“要是美國禁止中國金融體系使用SWIFT這個國際金融機構交易傳訊和轉換的系統，取締了中國金融機構交易兌換美元的方便和速度……中國的銀行和金融業務和對外貿易，將會陷入幾近停頓的困境。”黎智英分析中共無法承受如此沉重的打擊，故派出楊潔篪去夏威夷與美國國務卿“講和”，但講和失敗了，後果是中共反習勢力更壯大。

黎智英認為港人不用太驚慌，“港版國安法可能會虎頭蛇尾，因為中國不可能成為孤島，要維護14億人民的溫飽而安定的局面，中共必須與自由世界為首的美國和解。”

在他看來，今日中共遭全球敵視的局面，完全是習近平一手造成。“中國不能成為孤島，美國和自由世界也不能讓中國成為孤島”。中美外交和貿易關係始終是要和解的，但是“中美和解最大的障礙就是習帝回歸老毛時代的極左思想，和他對外的強人戰狼取態”。黎智英認為，對此，中國其他派別的官員對此有共識，習李衝突白熱化就反應了中共權鬥白熱化的現象。

黎智英最後表示，“習帝下台，中國政策回歸開放的正軌，中美關係才有回復正常化合作關係的可能，中國才會走在真正強大的康莊大道上。”