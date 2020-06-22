中印邊界衝突：世界面臨新冷戰？

中印邊境發生流血衝突，立即引起德語媒體和德國政界的關注。德國外長馬斯很快表示，將儘力進行外交斡旋，以便中印邊境緊張局勢得到控制。《南德意志報》也很快呼籲，中印雙方該冷靜下來。

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德國《商報》周六報道說，中國將邊境發生衝突的責任歸咎於印度。中國外交部發言人趙立堅周五在北京表示，加勒萬河谷事件是發生在中國。雖然1962年中國贏得了中印邊境戰，但邊界問題並沒有通過戰爭變得更清晰。現在是45年以來，士兵首次在中印邊界衝突中喪生。而暴力也正在成為兩國經濟關係的負擔。

《新蘇黎世報》寫道，中印兩國為從來就沒有過的邊界而爭吵。衝突發生後，印度總理莫迪起初處境不佳。因為他此前一直不希望和中國發生衝突。他對中國的猶豫會被看成是一給弱點。長期以來，中國一直在破壞印度在該地區的領導地位，中國支持印度敵對的巴基斯坦在克什米爾地區建造一座大水壩，而印度宣稱自己對該地區擁有主權。該水壩是中國“一帶一路“倡議的一部分，巴基斯坦是其重要合作夥伴。中國也在尼泊爾發揮影響力。分析家們認為，衝突意味着邊界政策的轉折。印度本來想儘可能地凍結衝突，但這一策略失敗了。而中國則可能逐漸將邊界線朝印度方向推移。

德國《明鏡》周刊認為，北京正在毫無顧忌地擴大權力。但歐洲，美國，印度現在都出現了反華情緒。在許多國家，抵抗北京的力量正在增長。世界是否正面臨新冷戰的到來？在這個時刻，德國可以發揮關鍵作用，調解緊張局勢。

柏林《每日鏡報》指出，隨着中國的崛起，中國動用軍隊維護利益的意願急劇增加。中印邊境衝突相互鬥毆致死，非常野蠻。但幸好沒有開槍。如果開始射擊，民族情緒可能會失控。亞洲的戰爭風險在增加。在全球範圍內，亞洲已經取代歐洲，成為更具戰爭風險的大陸。