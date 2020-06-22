人民日報插圖鬧笑話國安法挺港變“卡死”香港

中共黨媒在當局宣布港區國安法草案之後，紛紛起錨發動宣傳，指“港區國安法”立法讓特區政府履行維護國安的憲制責任，是最大程度展現了中央對特區政府的“信任和依靠”，貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“高度自治”方針，“一個主權國家把維護國家安全事務交給地方處理，世界上沒有哪個國家能夠做到。”

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繼20日晚新華社、央視新聞聯播鋪天蓋地報道港版國安法草案說明，中共中央政法委官方微信公號“長安劍”亦發文稱，只要在香港境內就必須遵守維護國家安全的法律，“人能守法，斯能自由”，又公然曲解當年鄧小平定調香港回歸後50年不變的說法，“香港50年不變，並非對香港50年不管”。

然而人民日報發布一張題為“國安法為香港經濟撐腰”的宣傳圖片（見圖），三個齒輪分別代表“港版國安法”、經濟及香港，可是，網民發現，作為最小齒輪的香港，在兩個大齒輪轉動時，根本無法轉動，暗諭“港版國安法”卡死香港經濟，甚至會被兩個大齒輪壓成碎片。然而，這張圖片已經被刪除。

這張圖片用繁體字寫着“國安法為香港經濟撐腰”，主要的物件為三個齒輪。可是圖片一出，即時引髮網民爭議，按照基本的機械知識，三個齒輪根本是互相卡死，整個局面動彈不得。

有網民指，如果“港版國安法”強行轉動，最終可出現四種結果：小齒輪被另外兩個齒輪拋出去；小齒輪本身不夠結實，被兩個齒輪壓成碎片；小齒輪夠結實，可以把兩個大齒輪的牙壓碎，及小齒輪被另外兩個輪子卡緊，三個齒輪都動不了。

網民都說：“稍為有點物理常識的人都知道，三個齒輪是轉不起來的！”“如此精彩絕輪的設計，有誰想得出來？”“右上角的齒輪代表香港人，可以說是準確的預言了！”