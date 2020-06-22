北京又有兩地上升為高風險地區 天津確診病例基因測序與北京相同

北京13日以來開始啟動全面核酸檢測，截至20日早6時，已累計採樣229.7萬人

北京疫情仍在蔓延中，周日新增22 例新冠肺炎，累計達致220例，已取樣檢測230萬人。同時，北京又有 兩地上升為高風險地區。北京市委書記蔡奇21日稱，“當前疫情形勢嚴峻複雜”。中國流行病學專家張文宏表示，目前北京的新冠疫情是小範圍爆發，真正的第二波還沒到來。

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星期五，北京疾控中心一名負責人宣布，北京新爆發的疫情已經得到控制，但是，北京每日繼續有新增確診病例。北京周日新增22例病例中，有一名女護士，這是北京疫情突發以來第一位確診的醫護人員。

根據中國國務院“疫情風險等級查詢”，截至6月21日15時，北京市又有兩地上升為高風險地區。截至21日，北京市已有37個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、東城區、石景山區、朝陽區、門頭溝區、通州區10個區，另有四個高風險地區，分別位於豐台區和大興區。

據報道，近日傳出的天津一例確診病患，現已查明與北京新發地病例病毒序列完全相同，病患14日無外出史，6月16日出現發熱，17日確診，目前轉入醫院治療，天津對已判定的93名密切接觸者進行隔離醫學觀察，對其他的密切接觸者也正在排查中。

為強化預防疫情，北京正對千萬市民展開排查，湖北省武漢市援京醫療隊一行70人，攜帶相關醫療物資及設備，已於20日晚乘坐高鐵抵達北京，支援核算檢測。

北京13日以來開始啟動全面核酸檢測，截至20日早6時，已累計採樣229.7萬人。目前北京核酸檢測能力已從每日8000人增加到近50萬人，但仍難以滿足爆量大需求，許多市民抱怨排不上檢測。加之近日北京持續高溫天氣，檢測醫護人員“全副武裝”高溫作業，社交網絡頻傳暈倒急救的視頻。

北京衛健委表示，為加強北京核酸檢測力量，已從湖北、遼寧等地抽調檢測人員，組成10支檢測隊伍，共計212名檢測人員，支援提升北京的檢測能力，全部到位後，預計每天可為北京提供大約3萬個樣本檢測能力。

中國周日總共新增確診26例，其中三例出現在鄰近北京的河北省。

中國流行病學專家張文宏近日在浦江創新新論壇訪談時表示，北京疫情不算是“第二波”，只能算是突然的、小範圍的爆發，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況，在他看來，所謂第二波是指世界範圍內的第二波，大約在秋冬季。現在全球疫情第一波還未走完，說第二波還為時過早。