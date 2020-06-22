大陸資金拍戲港台藝人需簽五年“禁五毒”合約

在港區國安法的陰霾下，香港和台灣的藝人如參與大陸資金合作製作的電影，需要事前簽訂所謂的“禁五毒”合約。據蘋果日報報道，所謂“禁五毒”即五年內不可犯黃、賭、毒、鼓吹港獨和台獨等行為，若因此連累影片在內地被禁止發行或上映，投資方有權追討損失。

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報道指，有香港導演及電影公司老闆均表示，要承擔五年責任不合理，但為了開戲也只好被迫就範。

幾個月前，為配合內地官方，優酷、騰訊及愛奇藝等幾個主流平台與影視公司簽買賣版權合約時，合約內都增加一項條款，指明參加演出的香港或台灣藝人，須保證10年內不會因政治取向遭內地封殺，如有違約，影片平台有權追討賠償。

但報道指，最近連香港電影公司也受到中方壓力，有大陸投資方指港、台藝人若要參與合拍片，縱使合約由香港公司發出，都會要求加上五毒條文，就是五年內不可有犯黃、賭、毒、鼓吹港獨和台獨等行為，若因此連累影片在內地被禁止發行或上映，投資方有權追討損失。

對於香港公司被要求籤五年政治正確保證，報道引述香港一位導演說：“日前我同香港某大公司簽合約，合約就列明由部戲上映後五年內如果我犯了吸毒、嫖娼、賭博、分裂國家宣揚港獨或台獨行為，電影公司有任何損失，全部由我負責，其實我覺得很不合理，為什麼要長達五年？部戲上映完，我們責任都完啦！好像還要守行為那樣，雖然覺得不合理，但為了生活，都只好籤。”

不過香港電影工作者總會會長田啟文則指，暫時未收到任何會員就此投訴，他說他的公司最近都有同大陸公司合作，大陸一方口頭上說，不可以請一些有犯罪或分裂國家行為發生的主創人員，但暫時未有要求黑字白紙寫合約，“我覺得都系無可厚非，因為投資一部電影成本這麼大，如有主創人員覺得不合理，可以同資方商討”。

寰宇公司老闆林小明指出，暫時未收到加辣合約條文要求，至於星皓電影公司老闆王海峰就表示，去年開始公司的合約已改動，“如果因為演職人員的個人問題，觸犯了法律或者違反了相關規定，而引致電影不能上映或遭受到其他損失，電影公司依法追究責任”。不過王海峰似乎不認同要五年保證這麼長：“上映後五年內都要承擔責任，就太不合理了。如果為了保障上映和上映後電視及網絡播出的權益，合約簽至上映後一年，原則上就足夠了。”

報道指，大陸的電影和劇集審查制度經常變化，合拍片尺度近年也越收越緊，令投資者無所適從，由郭富城、梁朝偉主演，翁子光執導的電影《風再起時》原本安排於前年聖誕上映，直至現在仍然上映無期，據知全因內地中宣部掌管電影局後，審查十分嚴格，而《風》片因內容涉及警察貪污和講述黑社會，一直未能順利過審。而早前橫掃香港金像獎的《少年的你》，上年10月全國公映前，就因涉及校園暴力等敏感內容，不獲官方批核映期要一改再改。