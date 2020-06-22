歐中視頻峰會：歐盟對擬實施港區國安法表達“嚴重關切”

歐盟與中國領導人在周一舉行的視頻峰會上，開誠布公就香港及歐盟與中國經貿關係上的分歧表達意見。法新社消息，歐盟領導人向習近平及李克強表達了對擬在香港實施港區國安法的“嚴重關切”，並對中方發起網絡攻擊以及隱瞞疫情信息表示不滿。

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法新社報道，中國總理李克強與國家主席習近平先後在北京與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩，舉行歐中領導人視像會議。周一的歐洲領導人視頻峰會是為歐盟27國領導人與中國正式峰會進行準備。雙方希望今年能簽署歐中保護投資協議。這是歐盟和中國領導人在新冠疫情爆發後首次會談，也是中方首次和歐盟的新領導層會談。

歐盟領導人除了向習近平及李克強表達對香港局勢的“嚴重關切”外，並對中方發起電腦黑客網絡攻擊以及隱瞞疫情信息表示不滿。歐盟領導人並對貿易談判缺乏進展表示擔憂。

歐盟領導人與李克強及習近平視頻峰會持續6小時，峰會沒有發表聯合公報，雙方各自就峰會進行表述。一位歐盟外交官向法新社表示，中方沒有建議舉行會後的聯合記者會。

歐中理事會主席米歇爾在峰會結束後的記者會上表示，為維護歐洲價值觀而與中國進行的對話時必要的，但“歐中雙方在許多關鍵問題上存在分歧”。米歇爾表示，歐盟領導人向中方表達對北京計畫在香港實施港區國安法的嚴重關切，呼籲北京當局遵守對港人及國際社會承諾，維持香港的高度自治及保障自由，確保香港的政治多元、民主及人權水平。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，“中國是我們的貿易夥伴，但同時也是經濟和制度上的對手，這些都註定了我們與中國的關係將是複雜的”。她表示，歐盟希望中方在援助國企及問題上透明化，解決強制技術轉讓等各方面做出更多承諾，否則我們將“主打另一張牌”，致力於捍衛歐盟自身的利益。

歐盟並呼籲中國充份參與今年5月世界衛生大會通過的決議，即以透明方式檢視新冠病毒疫情爆發的應對。 在香港問題上，馮德萊恩表示，歐盟相信港區國安法違反北京對國際的承諾，嚴重損害“一國兩制”原則及高度自治，如果繼續展開立法將面臨非常負面的後果，期望中國當局三思。

米歇爾並批評中方任意拘留銅鑼灣書店股東、瑞典籍公民桂民海，以及兩名加拿大公民康明凱及邁克爾。