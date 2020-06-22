特魯多譴責中國拘留2名加拿大人“純粹出於政治原因”

加拿大總理特魯多周一譴責中國拘留2名加拿大人長達一年半以上“純粹出於政治原因”。法新社消息，針對中國“令人不可接受的做法”特魯多呼籲盟友國家支持加拿大。美國國務卿蓬佩奧周一發表聲明，要求中國立即釋放2名加拿大公民，表示美方對他們的案件“極度關切”。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普周一在每日新聞發布會上指責中國使用“逮捕公民的手段，在全世界範圍達到其政治目的”。

特魯多表示，“我們很高興看到加拿大的盟友繼續發聲，嚴厲譴責中國的這種行徑。”特魯多並表示：“事實上，我們在全世界的盟友都非常關注這兩位加拿大人的處境，因為他們知道有一天（這種遭遇）會降臨到他們頭上。”

特魯多說：中國當局從一開始就強調，2018年底在加拿大逮捕中國華為的一位領導人與在中國拘留兩名加拿大人之間存在關聯。

中國檢方19日以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，將加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗提起公訴。兩人是在2018年12月被捕，被捕9天前加拿大依美國要求發出的逮捕令，拘留中國電信設備巨擘華為的財務總監孟晚舟。

另外，美國國務卿蓬佩奧周一要求中國立即釋放2名被控觸犯間諜罪的加拿大公民，表示美方對他們的案件“極度關切”。

蓬佩奧透過聲明表示：“美國和加拿大立場一致，要求北京立即釋放兩人。美方也反對中方利用這種不正當關押作法來脅迫加拿大。”

加拿大法院5月27日裁決，孟晚舟案引渡美國程序繼續進行，本月15日再度開庭審理引渡案，數日後便傳出康明凱和斯帕弗在中國被起訴消息。

蓬佩奧表示，美方“極度關切”康明凱和斯帕弗遭到中國起訴。他並要求北京允許駐中國使館人員探視兩人，因他們已與外界失聯近6個月。