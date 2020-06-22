趙立堅批評加總理特魯多司法獨立言論：完全是雙重標準

中國外交部6月22日的例行記者會上有記者提問，針對中方對康明凱、邁克爾提起公訴，加拿大總理特魯多19日稱，對此深感失望，很遺憾中方似乎不明白加政府無法干預司法系統。加方將繼續向中方施壓，要求其結束對這2名加公民的任意拘留。中方拘留他們的唯一原因是對加司法程序獨立感到失望。此外，加拿大國內一些媒體認為中方起訴康明凱和邁克爾是對孟晚舟案的“報復”？

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對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，“加方近期有關錯誤言論清楚地表明，加方在所謂司法獨立問題上奉行的完全是雙重標準。他指出，有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中國主管部門依法逮捕和起訴，根本不存在所謂任意拘留。中國司法部門依法獨立辦案，也會依法保障上述加拿大公民的合法權利。中方敦促加拿大有關領導人切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。”

趙立堅強調，“孟晚舟事件同有關加拿大公民個案性質完全不同，任何不帶偏見的人都很清楚。孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件，美方的目的是為了打壓中國高技術企業和華為公司，而加拿大則扮演了美方幫兇的角色。我們強烈敦促加方及早糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，讓她平安回國”。此外，有記者提問，加拿大方面曾多次要求對康明凱、邁克爾二人進行探視，中方為何拒絕？趙立堅則回答說，“中方已多次表明了相關立場。現在是疫情期間，中國有關部門暫緩安排對有關在押人員的領事探視。這不是專門針對加拿大在押公民的”。

此前，特魯多在19日的記者會上重申，“我們正在動用一系列的公開和私下的壓力以確保能將這兩個邁克爾帶回國”。他說，“從一開始，我們就確定，我們不會、也不允許、且不能幹預我們國家的司法獨立。中國官方已將這兩個邁克爾的案件與孟晚舟案直接聯繫在一起，這則是非常令人失望的”。他進一步稱，“所以我們將繼續向中國政府施壓，以停止對這兩個加拿大公民的強制性拘押”。

另在稍後的記者會上，加拿大副總理方慧蘭重申，加方將繼續推動向這兩名被押加拿大人提供領事援助。中方則以疫情顧慮為由，自今年1月中旬停止了加外交人員對他們二人的領事探視權。方慧蘭稱，“當我聽到有關這兩個邁克爾案件的最新進展時，我深感心碎。”她說，“我希望以最強烈的言語向他們保證，直到將他們接回國之前，我們將不會停歇”。