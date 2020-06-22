重慶80年來首度發布綦江洪水紅色預警 洪水已使4.3萬人受災

當點時間6月22日11時50分，重慶市水文監測總站歷史首次發布綦江洪水紅色預警。受降雨影響，預計綦江流域重慶段未來8小時內將出現“80年”來超歷史洪水，江津區綦江五岔站最高水位將超過保證水位（200.51米）5.7至6.3米左右，漲幅約10至11米。

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據中新社報道，周一早上10時，重慶市水文監測總站發布了江津區綦江五岔站洪水橙色預警。12時左右，重慶市水文監測總站將江津區綦江五岔站洪水橙色預警升級為綦江流域重慶段全線洪水紅色預警。此次預警，是重慶市水文監測總站自1940建站以來，歷史首次發布綦江洪水紅色預警。

據重慶市水文監測總站監測，21日8時至22日8時，重慶東南部及西部偏南地區中到大雨、局地暴雨到大暴雨。重慶酉陽、秀山、彭水等9個區縣出現暴雨，其中酉陽、秀山、武隆、南川等4個區縣出現大暴雨。最大日降雨量出現在南川水江鎮長青社區，為143.0毫米。22日下午，重慶綦江區民眾李志指着身後的江水表示，“這是自1998年以來我見過的最大洪水，幸好我們轉移得快，不然後果不堪設想”。同一時間，洪峰從重慶綦江過境，超過保證水位近5米。記者在綦江區城區看見，城區跨越綦江的多架橋樑已由民警把守，禁止人員車輛通行，沿河兩岸也均拉起了警戒線，民警、社區工作人員在一旁維持秩序。沿江公路多處被淹，不斷上漲的江水持續灌進江邊居民樓內。

報導指，為應對此次洪水，重慶市防汛抗旱指揮部啟動防汛Ⅲ級應急響應，並派出工作組赴綦江指導搶險救災工作。截至22日18時，綦江區共有古南、文龍、石角、趕水、永城等21個街鎮43725人受災，因災失蹤1人，因災傷病人口3人，緊急轉移安置人口13874人(均為分散安置)，需緊急生活救助129人。據悉，此次洪水致綦江區521.6公頃農作物受災，成災面積269.7公頃，絕收面積70.1公頃；綦江全區倒塌農房19戶38間，嚴重損壞農房15戶22間，一般損壞農房57戶117間；直接損失達4220萬元(人民幣，下同)，其中農業損達833萬元，工礦企業損失達582萬元，基礎設施損失達1214萬元，公益設施損失達222萬元，家庭財產損失達1288萬元。

受降雨影響，重慶秀山酉水、酉陽甘龍河、武隆石樑河、綦江通惠河、綦江（萬盛）清溪河、綦江藻渡河、南川魚泉河、南川大溪河等8條次中小河流出現超警戒水位洪水。秀山酉水、酉陽甘龍河目前已退至警戒水位以下，其餘河流水位仍在上漲。秀山梅江、彭水鬱江等31條次中小河流出現1至8米漲水過程，最高水位未超警戒水位。其餘中小河流水勢平穩，未出現明顯漲水過程。據悉，目前重慶綦江區防汛抗旱指揮部已發布城區防汛Ⅱ級預警並啟動Ⅱ級應急響應。

另依據中國中央氣象台消息，近期貴州至長江中下游一帶將遇入汛以來的最強降雨過程，此輪強降雨過程預計持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大、致災風險高。中央氣象台在當天繼續發布暴雨黃色預警。具體來看，22日，重慶東南部、貴州東部和南部、湖南中北部、湖北東部和南部、安徽中部和西南部、浙江北部等地部分地區有大到暴雨，湖南西北部、湖北東北部等局地大暴雨。23日至24日，強降雨帶略有南壓，暴雨控制區還將有所擴大。