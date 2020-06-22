香港筆架山驚現“中共計畫暗殺黎智英”巨幅布條

香港筆架山驚現巨幅布條，上寫“中共計畫暗殺黎智英”大字。黎智英是香港『壹傳媒』創辦人，因批評政府，參與反送中被中國官媒稱之為“西方敵對勢力的買賣與走狗”，一直被北京視為眼中釘。

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上述巨幅布條，大約兩米寬，二十米長，遠至九龍塘一帶都可以看到，後來香港消防隊接報後趕到現場拆走。筆架山在反送中高潮時期曾掛出巨幅布條，多與控訴警暴有關，

據『蘋果日報』報道，黎智英連續第六天遭神秘人士跟蹤，兩輛黑白七人車繼續在黎宅外守候，並尾隨黎智英的座駕外出。記者發現後追訪，但對方拒絕回應。『蘋果日報』記者調查，多名退役警察包括前警司開設的偵探社涉及跟蹤事件。

現年72歲的黎智英目前面臨七項指控，包括組織參與非法集會和煽動他人參加非法集會等。但鬥志不減，6月21日發表 “習帝下台不是夢”一文，指出港版國安法可能會虎頭蛇尾，因為中國不可能成為孤島，要維持14億人民溫飽和安定的局面，中共必須與自由世界為首的美國和解。

他還認為，新冠疫情使中國陷入開放以來最大危機，中共內部權鬥激烈，開明派勢力擡頭，習近平內憂外患，“皇位飄搖欲墜”，希望港人不要自亂陣腳。