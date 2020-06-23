北鬥最後一顆衛星發射 中國建成自己的全球導航系統

載有北鬥3號衛星（中國北鬥導航衛星系統的最後一顆衛星）的長征3B運載火箭從2020年6月23日從中國四川省西昌衛星發射中心起飛。

隨着周二發射成功北鬥導航系統的最後一顆衛星，中國完成了自己的全球衛星定位系統的建設，在技術上擺脫了對美國GPS的依賴，同時也成為其新的全球競爭對手。

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由於並未指明的“技術問題”，中國原定於上周的發射被推遲到周二進行。

這是中國北鬥三號系統中的第30顆衛星，也是最後一顆衛星。中國央視的電視報道中顯示，當地時間周二上午9點43分，衛星在西昌衛星中心發射升空。標誌着中國歷經26年發展的北鬥衛星導航系統的建成。

報道指，北鬥導航系統自2012年就已開始在海外的商業服務使用，並首先局限於亞太地區。系統建成後服務將覆蓋全球。

目前現有的全球衛星導航系統包括美國的GPS、俄羅斯的格洛納斯和歐盟的伽利略系統，衛星導航技術應用廣泛，除了對交通運輸、生產、救援、採礦、農業提供定位服務外，在軍事上應用使其具有國家戰略意義，如軍隊用於提供高精度的導彈地理定位或制導等。

美國哈佛-史密森天體物理學中心的天文學家喬納森•麥克道威爾（Jonathan McDowell）表示，中國在周二的衛星發射是一個“大事件”，它“使得中國脫離了美國和歐洲體系。”很顯然，北鬥導航系統的建成可使中國避免在美中一旦發生衝突情況下、美方限制對其使用GPS的控制。

法新社報道指，北鬥系統自上世紀90年代啟動以來，已投入10萬科研、工程技術人員參與項目設計建設。第一顆北鬥衛星與2000年發射。目前系統在中國國內被廣泛用於出租車、公交系統以及智能手機應用等。此外，據中國官方媒體的報道，系統已在巴基斯坦、泰國、老撾等數十個國家正式使用。