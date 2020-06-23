墨西哥南部海岸7.4級強震引發海嘯 至少1死1傷

墨西哥南部周二發生里氏7.5級地震，隨後美國的太平洋海嘯警報中心對墨西哥和中南美洲發布海嘯警報。首都墨西哥城有強烈震感。至少造成1死1傷。

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法新社報道，此次地震的震中位於墨西哥南部瓦哈卡州的克魯塞奇塔（Crucecita）地區， 數百公里外的首都墨西哥城的幾個地區都有震感，建築物也激烈搖晃，民眾在響起警報聲後紛紛跑到戶外。

美國地震研究所稱，地震發生後對中美洲發出了海嘯預警。 太平洋海嘯警報中心表示，從國家標準時間16時16分起，在震中方圓1000公里內的任何地方都可能遭到高達3公尺的危險巨浪襲擊。

法新社的報道指，這場地震發生在新冠病毒疫情中，許多墨西哥人在匆忙離開家時沒有時間戴上口罩。

墨西哥民防官員戴維·萊昂與墨西哥總統奧夫拉多爾會面。”

墨西哥上一次大地震可追溯到2017年9月，地震在首都墨西哥城以及震中所在的莫洛和普埃布拉附近的州造成災害，370人死亡。 而1985年9月19日，墨西哥首都發生8.1級地震，造成10,000多人喪生，數百座建築物被毀。震中位於太平洋沿岸，被認為是墨西哥歷史上最具破壞性的地震之一。