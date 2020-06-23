蓬佩奧：美中在軍事等多項議題上各持己見

美國國務卿蓬佩奧周二透露，日前在夏威夷舉行的美中外交高層閉門會談中，中方對美國決定向台出售F-16系列戰機表達不滿，蓬佩奧則強調對台軍售完全適當，雙方在軍事等多項議題上各持己見。而中國海關總署宣布，中國5月大豆進口同比增長27.7%，前五月增6.8%，購買步伐在加快。

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《中央社》報道，在美中關係持續惡化之際，美國國務卿蓬佩奧17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議。這是兩人繼去年8月紐約閉門會議後，首次再舉行的面對面會談。

蓬佩奧周二接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，被問到“蓬楊會”是否談到中國解放軍8月演習計畫，以及美國對此態度，蓬佩奧表示，他與楊潔篪在會中談論許多軍事活動議題。中方不滿美國國防部及美國海軍在印太區域行使自由航行權，美方則清楚表明未來會持續這樣做。日本共同社日前報導，中國軍方計畫8月在海南島南海區域舉行設想奪取台灣東沙群島的大規模登陸演習。

蓬佩奧指出，會中也談論台灣議題，美國行政部門已收到軍售台灣F-16的通知，中方對此不滿，但他強調對台軍售“完全適當”，也與美國歷任政府對台作法一致。

蓬佩奧表示，美國總統特朗普競選時及過去2年半闡述要做的事，美方會持續進行，以確保美國人民持續享受自由、安全與繁榮。

美國國務院去年8月批准軍售台灣66架F-16系列戰機，軍購總額約80億美元，台灣軍方預計2026年可完成交機作業。在台灣總統蔡英文5月20日第2任宣誓就職當天，美國國務院再宣布售台18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。

另據路透社消息，中國海關周二公布的數據顯示，5月大豆進口938萬噸，較去年同期增長27.7%；1-5月累計進口3,388萬噸，同比增長6.8%。顯示儘管全球疫情陰霾尚未消退，但中國仍在加緊購買步伐。

美國大豆出口協會(USSEC)的一名官員日前表示，中國大豆買家要求出口商簽署保證書，確保出口的大豆沒有受到新冠病毒污染。他說，地方當局已經要求中國進口商保證大豆是安全的，最近幾天進口商要求大豆出口商做出這樣的保證。

中國商務部新聞發言人此前表示，中國5月原油和大豆進口激增，是企業根據國際市場變化和國內生產需要、按照市場化原則開展的進口。巴西本幣貶值、大豆出口意願增強等因素，也推動了中國大豆進口的增長。