中國採取各種措施強烈對抗日本對釣魚島更名

中國民間保釣人士2012年8月15日日本戰敗日在日本駐華使館門前示威。

日本石垣市議會6月22日通過決議，將目前屬於該市行政區域管轄的釣魚島（日本稱為“尖閣諸島”）住所的名稱“登野城”改名為“登野城尖閣”，此項決議由多數贊成通過。並在10月1日正式生效。 中國外交部發言人趙立堅在22日主持的外交部例行記者上表示，這是對中國領土主權的嚴重挑釁，最近中國對此採取了一系列對抗行動。

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中國自然資源部6月23日發布了《關於公布我國東海部分海底地理實體標準名稱的公告》，將東海該地的55處地點和25個暗礁命名。

這些地點和暗礁位於釣魚島周邊海域。其中包括“釣魚窪地”、“釣魚海底峽谷群”、“赤尾海嶺”等名稱，很多都包括“釣魚”的字樣，表示對日本沖繩縣石垣市議會對釣魚島進行更名決議的報復。

就在石垣市議會通過釣魚島改名議案的當天，中國海警局發布消息稱，中國海警2502艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。

此次巡邏南海的主力為海警2502號，屬於中國最大級海警艦，為5000噸級多用途防撞型海警艦。海警2502號是海警的執法主力艦，長128米，寬16米，航速22節，艦首擁有武器平台，至少有兩個炮位可以用來加裝艦炮者其他武器，還裝備了軍用版的360海空搜索雷達。艦身後部還設有直升機起降平台。

中國海監東海支隊擁有同型艦2501、2502兩條。

日本海上保安廳的巡邏船發現22日下午3點半左右至晚上7點半左右，這4艘海警船隻駛入了釣魚島附近日本認為是領海海域。4艘船駛出領海後，在外側的毗連區航行。這是繼本月8日後中國公務船再度駛入釣魚島附近日本認為是領海的海域，為今年第12天。