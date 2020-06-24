中聯辦座談會香港宗教各界領袖稱支持國安法

根據大公報和文匯報報道，中聯辦就國安法與超過50位本地宗教領袖會面，當中包括聖公會香港教省大主教鄺保羅、天主教香港教區宗座署理湯漢、香港佛教聯合會會長釋寬運等。報道引述宗教界領袖代表稱，對國安法理解及支持，又指宗教界將結合宗教教義，配合國安法在港宣傳和實施。

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中聯辦日前召開“涉港國安立法香港宗教界領袖座談會”，根據報道，出席的包括鄺保羅、釋寬運、湯漢、孔教學院院長湯恩佳、香港中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席蘇成溢、香港道教聯合會主席梁德華等逾50名香港宗教界領袖及代表。

報道指，有21名宗教領袖代表在會上發言，表達對國安立法的理解與支持，認為立法有利香港長期穩定繁榮，有利一國兩制行穩致遠，“宗教界作為香港社會的重要一員，將結合宗教教義，配合國安立法在港宣傳和實施，繼續為社會發揮積極作用”。但報道未有交代，在會上表態支持國安法的21名宗教領袖的名字。

報道引述中聯辦副主任譚鐵牛在會上表示，希望宗教界正確理解國安立法，全力支持國安立法；積極發聲，在社會上釋疑解惑，包括向所辦學校師生和在國際社會客觀正面宣傳國安立法；堅定支持特首和特區政府依法施政，配合政府做好國安法的普法教育。他又希望宗教界加強與內地交流，為廣大信眾“尤其是年輕一代”了解國家牽線搭橋。

北京擬強推港區國安法。由中聯辦控制的《大公報》及《文匯報》今日均發表報道，指昨日（21日）中聯辦就國安法與超過 50 位本地宗教領袖會面，當中包括聖公會香港教省大主教鄺保羅、天主教香港教區宗座署理湯漢、香港佛教聯合會會長釋寬運等。報道引述宗教界領袖代表稱，對國安法理解及支持，又指宗教界將結合宗教教義，配合國安法在港宣傳和實施。

北京為香港製定港區國安法，已經引起各界憂慮，當局遂發動宣傳攻勢，要求香港各界表態支持。