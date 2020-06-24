加拿大最高法院前法官認為應終止孟晚舟引渡程序

聯合國前任人權高級官員，加拿大最高法院前法官阿爾博爾認為，加拿大司法部可以，也應該停止孟晚舟引渡程序。

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華為首席財務官孟晚舟從加拿大引渡到美國的聽證會已經被延期到2021年4月底。自從2018年12月在溫哥華國際機場以涉嫌詐騙，違反伊朗制裁令等為由被捕，孟晚舟一直在溫哥華接受監控。法新社蒙特利爾6月24日消息，加拿大最高法院前任法官，聯合國前任人權高級官員路易斯-阿爾博爾日前表示，加拿大政府能夠，也應該終止美國要求從加拿大引渡孟晚舟的程序。

阿爾博爾通過加拿大國家廣播台表達了上述觀點。她強調，如果加拿大方面叫停美國引渡孟晚舟的程序，將會有助於中國釋放被拘押在中國的加拿大公民。這兩人在孟晚舟被捕之後很快被中國控制，他們分別是加拿大前任外交官康明凱，和商業顧問斯帕弗。兩人被捕，在加拿大被廣泛認為是中國政府對孟晚舟事件的報復。對此，阿爾博爾表示，“引渡的條例很明確：司法部可以在任何時候終止引渡訴求”。她認為，“從一開始，加拿大就衝到美國引渡孟晚舟訴求的最前鋒，這並不符合加拿大的利益”，尤其是“美國指控孟晚舟違反了美國對伊朗的單邊制裁，但加拿大從來就沒有執行過這種制裁”，因此“孟晚舟案跟牽涉到連環殺人案或者性侵案等引渡背景完全不同，引渡孟晚舟的要求，指控的基礎帶有強烈的政治色彩”，“加拿大司法部是時候拿出權威，負責任地依據法律，終止這一引渡程序了”。

依舊被監禁在中國的康明凱的妻子納吉布拉認為，渥太華方面應該做更多努力，來爭取兩名加拿大公民獲釋，她在本周一通過公營媒體CBC表示，“這兩人成為了地緣政治博弈的棋子”。同一天，加拿大總理特魯多表示，不可能在此事上進行任何被關押人員的交換，並再次強調加拿大司法的獨立性。