北京軟硬兼施？擬借讓珠海桂山島給香港建造房屋

桂山島（包括爛泥灣和細州灣）位於香港大嶼山以南咫尺之遙，但行政上卻歸珠海管轄

北京對香港似乎採取軟硬兼施的政策，一方面自行為這個前英國殖民地制定被視為侵蝕香港自治的港區國安法之餘，它又同時計畫借讓珠海桂山島給予香港興建公屋，試圖解決外界認為是香港深層次的問題。網媒香港01引述資深建制派人士的可靠消息報道，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，包括興建大數量解決基層住房問題的公屋。

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報道指，主管港澳事務的國務院副總理韓正在北京兩會期間，曾提到房屋是香港深層次問題之一，希望香港恢復社會穩定後，集中精力解決香港的經濟、社會深層次矛盾，令人聯想到中央會否在短期內出手“經濟民生救港”。

韓正在北京“兩會”期間表示，中央將全力支持港府解決經濟民生的深層次問題。全國僑聯副主席盧文端早前曾撰文指，韓正的講話實際上已向香港社會預告，中央正在研究部署出台新一輪的挺港政策措施，既是為了帶動香港疫後經濟重建，支持香港解決經濟民生的深層次問題，更是要顯示中央對香港的支持和關心。

報道引述一名資深建制派人士透露，近日收到可靠消息，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。該人士估計，中央會待國安法塵埃落定後便有進一步計畫，暫未知何時公布有此計畫，笑言“或會在下任特首上場時送給香港作禮物”。

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。此島距離大嶼山以南約3海里，地點也較接近香港中環及尖沙咀等核心商業區，有政黨估計約30分鐘至45分鐘高速船程，即可到達香港核心商業區。

新民黨在2018年曾倡議港府應向中央政府申請在內地水域填海，並認為於大嶼山以南、珠海市桂山島填海最為合適。該黨指，若以桂山島作為填海工程基礎，估計可為香港在5年內增加約2,000公頃土地供應，供50萬人居住。

不少港區人大代表和政協委員在兩會期間，今年都向中央提出了包括房屋土地方面的挺港建議。其中，民建聯亦建議在珠海市桂山島填海建造香港城，並將相關土地一併租予香港，租期可考慮較長的時段例如50年，並加入續期機制。

該黨認為島上未發展的以西海域，屬淺水區，適合用作填海。根據初步估算，淺水區可提供額外至少1,000公頃土地，足以進行具規模的規畫及發展，若將兩成土地用於住宅用途，將可提供16萬至20萬個單位，可望大大紓緩本港房屋問題。