印度稱與中國已達撤軍共識 趙立堅列舉印度三大罪狀

6月24日星期三，印度多家媒體消息稱，印度和中國已經達成共識，雙方已撤離對峙的武裝部隊。同一天，中國外交部發言人趙立堅詳細介紹了中方版本的衝突細節，列舉了印度的三大罪狀，表示“責任完全不在中方”。

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印度斯坦時報，金融快報等印度媒體24日報道稱，印度和中國的軍團指揮官已經在22日達成了部隊，重型車輛等撤離衝突地帶的共識，雙雙返回6日的軍團指揮官會議結論。本次共識的達成，耗時11個小時，雙方談判官分別是中國的南疆軍區司令柳林，和印度第14軍團的司令辛赫，雙方同時也同意撤離部署在兩國實際控制線附近的坦克與戰鬥機。

但中央社引述消息人士的擔憂，稱真正的考驗，是“中國解放軍已經在班公錯湖的北岸建立了掩體，碉堡與哨所等等，不知中方是否，如何將該地恢復原貌”。印度軍方也有權威人士認為，雙方撤軍將會是漫長的過程，因為本次對峙，“已經造成了不信任的情緒，接下來每一步的撤離，都需要進行核查與確認”。這一次對峙，印度陸軍方面宣布印度一側的死亡人數有20人，中方有40餘人，但中方沒有發布官方數字。

就在24日當天，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，介紹了中方理解的本次加勒萬河谷衝突的始末。他列舉了印度的三大過錯：首先，印度邊防部隊非法越線在先，其次，是印度違反雙方共識，挑釁在先，第三，是印度違反國際規則，攻擊在先。他同時也印證了6月22日到23日之間，中印兩國舉行了第二輪軍長級會談，同意採取措施，給事態降溫。