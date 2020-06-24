吳伯雄壽宴國民黨大老反對放棄九二共識

蔡英文拒絕習近平所說的“九二共識”以及“一國兩制”

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引來藍營大老連戰、馬英九、吳伯雄等人不滿。黨主席江啟臣昨晚出席吳伯雄壽宴時響應表示，這只是改革委員會提出的版本，作為溝通跟徵詢意見的基礎，真正要定案，也要等到全代會通過。

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國民黨改革委員會日前通過國民黨「兩岸新論述」的建議案，包括「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」等四大支柱，其中雖表示肯定九二共識的歷史貢獻，但拒絕「一國兩制」，提出中國必須先正視「中華民國」才有兩岸共識。加上新任黨主江啟臣說出「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，擺出要跟九二共識說再見的架式，引起黨內大老不滿。

國民黨秘書長李干龍昨晚在家中邀宴歷任黨主席，為國民黨前主席吳伯雄祝壽，連戰、馬英九、吳敦義等人都沒有出席，僅朱立倫、洪秀柱、吳伯雄到場。外界認為是對九二共識的新論述引起幾位前主席不滿。

餐會中，做為壽星的吳伯雄突然掏出事先準備的三點聲明：一、「九二共識」的可貴在於兩岸求同存異、擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信「九二共識」可為兩岸共創雙贏局面。二、馬總統、連主席過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江主席應好好尊重，並參考他們的意見。三、國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流。只要堅定守住中華民國憲法精神，「九二共識」不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻。

前主席連戰雖沒出席餐會，但也發表聲明，強調九二共識價值不容抹殺；據了解，連戰在發表聲明前，曾探詢多位國民黨元老看法，洪秀柱也相當認同。另吳敦義也沒有出席，被視為拒絕為改革委員會的兩岸論述背書。

出席餐會的洪秀柱昨天則對江啟臣喊話，她強調，對於兩岸政策要非常謹慎小心，多聽大家的意見，不要把國民黨的路走偏了。

主辦盛宴的秘書長李干龍表示，各界對九二共識的猜測都是捕風捉影，黨一定不會拋棄九二共識，九二共識一定是國民黨要遵循的方向，只是怎麼去論述的差別而已。

針對國民黨立院黨團總召林為洲說，九二共識是廿八年前事情，現在年輕人不懂。張榮恭反問，中華民國憲法比九二共識還老四十五年，那還要不要接受這一部憲法？」張榮恭指出，江啟臣說九二共識已被污名化，既然知道被污名化，就表明它是正確的，就應「據法雄辯」、「據理力爭」，依憲法及兩岸各項法律，向台獨辯論，引領兩岸和平潮流。