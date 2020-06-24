國際商會對國安法感震驚料海外人才不願來港

國際商會香港區會（ICC－Hong Kong）22日發聲明，對北京繞過香港立法會制定港區國安法感到震驚，認為將摧毀港人對中央的信心，並憂慮海外人才將不再願意來港工作。新華社20日發布消息，刊登人大法工委的港區國安法六章66條草案，內容較預期更為“辛辣”，有香港輿論甚至認為這是對香港的“謀殺”。

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ICC香港區會發表的聲明指出，中央突然提出代香港製定國安法是令人震驚，質疑中央無徵詢港人意見，摧毀港人對中央政府的信心，又認為目前情況既不清晰又存在不肯定因素，令人對香港經濟及個人自由安全感憂慮。聲明又指國際人士預期香港的高度自治受到侵蝕，海外人才將不再願意來港工作。

聲明認為法案需要清楚說明什麼情況屬違法，並應清楚界定“干預”、“勾結”或“危害”等字眼。商會亦認為北京不必在香港設立國安機構，法案必須以普通法行文，及不應具有追溯力。

商會亦要求香港政府就國安法在香港展開公眾諮詢，強調《基本法》重要的一環，是香港擁有的自由及價值觀，包括法治和資訊自由等，但國安法推出的方式損害了這個屏障，令人擔憂將進一步破壞這保護傘。

去年五月，國際商會的香港區會已發出聲明，明確表態反對逃犯例條修訂，指修例會令企業重新評估，是否繼續選擇香港作為營商基地或區域總部，因為商界日後“面對可能被移交到另一司法管轄區的風險，而該區並不提供他們在香港得到的保障”。

ICC香港區會的成員包括香港主要的企業、以及多個駐港商會組織，是香港唯一具有如此廣泛國際脈絡的商會組織。