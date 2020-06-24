國際貨幣基金組織預測中國今年經濟增速1%

國際貨幣基金組織6月24日宣布世界經濟進入史無前例的衰退陰影，明年的世界經濟也難逃一劫：這場劫難“和往常都不一樣”。

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在經歷了2019年的6.1%之後，中國今年經濟增速本次被國際貨幣基金組織下調到1%；印度則被下調到1.9%。歐洲方面，數據令人暈眩：法國國內生產總值預計坍縮12.5%，西班牙和意大利12.8%。鑒於德國重新開始部分地區封禁，國際貨幣基金組織表示，或許還有下降的可能性。在政府的3萬億美元拯救計畫之下，美國的國內生產總值仍舊預計坍縮8%，明年的經濟重振也乏力，預期僅回升4.5%。

全球總體在今明兩年經濟將累計損失超過12萬億美元。放眼世界，幾乎沒有哪一個國家免受疫情帶來的經濟衝擊。歐元區預計縮水10.2%，拉美和加勒比地區9.4%，南非8%，日本5.8%，中東和中亞4.7%。這些都比國際貨幣基金組織此前的預測要嚴重，和今年1月做出的預測相比，疫情把這些數字再拉低了約6.5個百分點。

國際貨幣基金組織警告，按照富裕層級畫分，90年代以來國際社會為了減少赤貧而做的努力可能會受到巨大的損害。如果疫苗問世，那麼經濟重振當然會加速；如果疫苗遲遲不問世，那麼負債會繼續加重，財政情況會迅速收縮，最貧困家庭將面臨無可估測的威脅。