少女示威被捕遭警察捏胸羞辱精神受創曾三次試圖自殺

香港警察暴行罄竹難書，一名17歲少女參加示威活動被捕後，遭女警捏她的胸部好幾次，更有女警近距離靠近她赤裸的胸部和下體，以粗言穢語羞辱她。她事後確診創傷後壓力癥候群（PTSD），並曾三度嘗試自殺但獲救，需入住精神科病房。警方發言人指，事主可向警察有關部門投訴。

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反修例運動期間，香港警方屢被指控以性暴力侵犯、羞辱示威者。去年9月25日在沙田新城市廣場被捕的一名17歲女學生22日出席記者會，對警方作出上述的指控。

受害人K同學（化名）在 Stand With You 創辦人吳傲雪及社總理事陳虹秀、外務副會長張志偉陪同下見記者。K同學憶述，她當日被捕後帶上警車期間，警員不斷以侮辱女性的粗口辱罵她，有女警“捏”她的胸部數次。她馬上大叫“唔好捏我個胸”，有群眾發現，該名女警才收手。

她被帶到沙田警署後，曾多次要求去廁所但不獲理會，她向警員表達去廁所是基本人權，但女警冷笑回應，“現在你是犯人，所以你的自由是由我們話事”。在警署，K同學被索帶反鎖逾一小時才鬆綁和獲准去廁所，而去廁所時女警全程直視，她感到羞辱。她曾6次提出要求致電家人和律師，但均未有警員理會，最終她在整個被捕過程都未能打電話通知家人。

警察其後向她進行三級搜身，她先要脫去所有上衣，搜查完上半身後，再脫去下身衣物全身赤裸。K 同學指，有女警在搜身過程將頭靠近她的胸部和下體，並以侮辱的說話羞辱她。K同學感羞恥和無尊嚴，“好似被人當成一隻動物”被打量。

她事後確診創傷後壓力癥候群（PTSD），並曾三度嘗試自殺，其中一次她曾試跳軌但獲救，之後需入住精神科病房。她認為警方將被捕人士當作發泄仇恨工具，以性暴力侵害被捕人，“是想侮辱、摧毀我哋，希望我哋冇專嚴，希望我哋滅聲，甚至後悔自己發過聲指責警方同政權不公。”

她批評，警方從來沒有為濫權濫暴負責 ，她不會以當事人身份向警方投訴，因為她害怕投訴後，反會被警方再次拘捕。

曾報稱被遇警員性暴力對待的 Stand with you 創辦人吳傲雪則指，組織至今已收到50位以下曾受警方性暴力對待的受害人求助，但無披露確實數宗受害人當中有男有女，最大年齡只有20多歲，主要曾遇警方言語暴力和不合理身體接觸。她表示，全部受害人均在事後深受情緒困擾影響，對於自己未能反抗性暴力感到內疚，部分人因此更患上抑鬱症、創傷後壓力後群和焦慮症等。

她又表示，受害人當中有超過一半被控襲警，包括 K 同學，質疑控罪是警方的報復行為，她多次呼籲市民不應對任何受害人評頭品足，反而應該鼓勵他們、與其同行。

社總理事陳虹秀批評，K同學在被捕後要三級搜身“極不合理”，過去社工接觸過的案件中，只有藏毒類案件或會進行三級搜身，K 當時亦未有傷害自己，身上無危險品或與案件有關的證據，三級搜身根本無需要。她又批評，警方未有在未成年的人士在被捕後，安排家人、律師或社工陪同三級搜身，已足以造成心理創傷。

她又質疑社署未有就K同學的事件主動介入和提供支援，指根據“保護兒童免受虐待多專業合作程序指引”，社置有責任主動介入並召開“多專業個案會議”，並要求警方參與，確立案件是否構成性侵犯，但過去一年，仍未見社署有採取上述行動。

社總會外務副會長張志偉則希望是次 K 同學公開她的經歷，可以鼓勵其他受警方不合理對待的受害人勇敢面對。社總強烈要求警方必須尊重被捕人的合法權益，停止任何形式不合理行為，並促請社署支援有需要的受害人，特別是未成年人士和精神上無行為能力人士；社總又呼籲，如有市民有 K 同學被捕時的影片，可向社總提供。

警方回覆網媒立場新聞的查詢時稱，致力保障被捕人士的尊嚴、私隱和權利，並會以合理性及相稱性的原則，根據當時環境及視乎個別情況而決定羈留搜查的級別，“任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理”。