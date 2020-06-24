特首指定法官惹爭議鄭若驊辯稱“不是一個是一張名單”

香港前任首席大法官李國能、香港大學法律學院教授陳文敏及至大律師公會主席戴啟思等人，都先後撰文或發言批評港區國安法草案說明其中一條，列明特首有權指定法官審理涉及危害國家安全的案件，對香港司法獨立構成嚴重損傷，為了釋除外界的疑慮，律政司司長鄭若驊22日為草案說明辯護稱，特首指定的並非個別法官，而是“一個list（名單）”。

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李國能在明報23日刊登的聲明中指出，全國人大常委會法工委的說明中，提到行政長官指定若干法官審理國安案件，以及中央機構行使管轄權的兩點，會損害香港的司法獨立。

李的聲明指出，在基本法下，法官是經特首按“司法人員推薦委員會”的推薦而委任，法官的挑選是基於他們的司法及專業才能，法官會獨立地行使司法權力，不受任何干預；而司法機構獨立於行政機關，“應由獨立的司法機構決定審理這些案件的法官，不受行政機關的干預”。

李國能說：“單憑行政長官會欠缺挑選法官時所需知道的法官的經驗和專長。而且，作為將在香港成立的‘維護國家安全委員會’主席，行政長官並不適宜獨自挑選指定法官。”

針對外界的疑慮，律政司司長鄭若驊22日出席立法會司法及法律事務委員會會議後見傳媒時表示，按說明所寫是特首指定若干法官，而非外界所指由特首指定個別法官審理個別案件，“我的理解應該是指定一個list（名單）”，由名單上的法官優先處理相關案件。

鄭辯稱，這個好處是案件屬他們較擅長的範疇，強調法官判案只根據法例和證據，故司法獨立不會受影響。鄭稱，現時是由特首按“司法人員推薦委員會”的建議任命法官，挑選法官時是按其專業和司法才能，“這點一定不會改變”，並指基本法列明法官的司法獨立受到保障，為香港司法獨立的重要根基。

鄭又表示，現時是由特首按“司法人員推薦委員會”建議任命法官，其中提到出任法官的條件是要專業、具司法才能，她強調這一點“一定不會改變”。

對於中央在港成立的駐港國家安全公署，鄭若驊明言，不知會如何運作。而根據草案說明，警務處和律政司分別會成立專責部門，處理涉及國安的案件，鄭若驊表示，律政司正籌備成立有關部門的工作。

此前，香港大學法律學院教授陳文敏接受有線電視訪問時指出，草案說明提到特首有權指派法官處理國安案的審訊，他認為此舉等同由原告選擇法官，“國安案件誰是原告？行政長官、政府或中央機構是控方，然後由他們說‘我去指派法官’”，嚴重影響公眾對司法獨立的信心。

香港大律師公會主席戴啟思在有線電視的專訪中同時批評國安法草案說明中“特首指定法官”的條文，他解釋派法官是司法機構責任，問題是特首在國安法中要向中央負責，有直接利益，一旦由她揀選法官，既沒先例，且即使法官公平公正，問題仍是缺乏獨立性，因法官是由一名在案件結果中有利益的人提名。