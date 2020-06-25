丁家喜與許志永親友稱兩人已正式被捕

中國的新公民運動重要人物丁家喜與許志永的親友6月25日通過法新社表示，兩人已經正式被逮捕。此前丁家喜與許志永已有被拘經歷。

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丁家喜與許志永呼籲推動中國憲法改革，批評政府腐敗，兩人在2019年年底於廈門參加了一場私人聚會，主要參會者是律師與民運人士，他們當中的大部分都被傳訊，總部設於美國華盛頓的協會“中國人權捍衛者”表示，丁家喜和許志勇12月26日被拘禁。法新社6月25日報道稱，兩家都表示現在已經與他們無法取得聯繫。

丁家喜畢業於北航飛機製造專業，此後在中國多家著名航空工業公司任工程師。他在90年代起轉做律師，主攻公司相關法律糾紛，有着極為強烈的政治改革與反腐敗訴求。此後從登記律師冊上除名。丁家喜的妻子羅女士對法新社表示，丈夫被指控煽動顛覆國家政權，並稱丁家喜的親姐妹已在本周二收到了其正式被逮捕的書面文件。羅女士對法新社表達了6個月未見丈夫的擔憂情緒，更表示，擔心丈夫受到折磨。

與此同時，法新社引述民運人士消息稱，許志永的家人也已在上個星期六收到了來自山東警方的消息，告知家裡稱，許志永已經正式被逮捕，被捕理由“和丁家喜應該相同”。民運人士華女士表示，和許家保持着密切聯繫，許家仍在等待官方通知許志永的正式罪名。