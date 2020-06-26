吳勝利卸任海軍司令三年半後傳被“審計”

據“香港01”報道，吳勝利卸任解放軍海軍司令三年半以來，多次傳出他被調查的消息，最近又有中共紅二代上傳照片顯示：中央軍委審計署6月初啟動針對前海軍司令吳勝利任職期間履行經濟責任情況的審計工作，受到關注。

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據香港明報報導，中央軍委辦公廳日前亦印發《軍隊領導幹部經濟責任審計規定》，7月1日實施，規定對解放軍和武警部隊擔任領導職務、負有經濟責任的“一年內離任”或“離任不滿一年”的軍以上領導幹部進行審計。由於這次審計到7月中旬才結束，吳勝利是否真的“有事”尚待觀察。如果現年75歲的吳勝利被證實受到調查，可說是追溯至14年前，吳勝利是於2006年8月至2017年1月出任海軍司令。

消息人士上傳的照片顯示，審計組為此次審計工作，特設有兩個舉報電話，及4個專用舉報信箱。信箱被分別放置在海軍地面作戰指揮中心一層大廳西側、海軍黃樓主樓2層至3層樓梯東側、海軍原第三幼兒園大門西側，和海軍裝備部北樓戰士宿舍樓東側。

有軍方人士分析，中央軍委審計署針對吳的審計並不尋常。該人士透露，吳勝利任海軍司令時期，恰逢中國自2002年開始的海軍大發展時代，其任內不僅迎來中國首艘航母遼寧艦服役，更有諸多新型護衛艦、補給艦下水，“但總的來說，在18大以前，海軍方面是存在比較嚴重的貪腐問題”。該人士認為，軍委審計署對吳任內展開審計可能與此有關。

在吳勝利任內，2014年11月，曾發生海軍副政委馬發祥中將在海軍大院跳樓自殺事件。當時內地微博傳馬患有抑鬱症，吳勝利也有出席馬的喪禮。2018年6月，中紀委國家監委網站公布中國船舶重工集團總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法受查，半年後孫被開除黨籍和公職，去年7月孫被以受賄及國有公司人員濫權兩罪名判監12年。今年5月12日，同為中船重工的董事長鬍問鳴因涉嚴重違紀違法被審查調查。中船重工為兩艘航母遼寧艦、山東艦以及多型護衛艦、核潛艇等主力現役艦艇的建造工廠。