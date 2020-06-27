不堪喪女打擊陳方安生80高齡宣告退出政治工作

現年80歲的陳方安生26日發表短暫聲明，宣布退出政治生涯。陳太在聲明中提及她的女兒上月猝然離世對她造成沉重打擊，決定從公民及政治工作退下來，過較平靜生活。陳太同時表示，北京對香港民主自由步步進迫已如項上懸刀，寄語年輕人要繼續守護香港的核心價值。

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從港英時代“過度”至特區政府仍穩坐一人之下萬人之上政務司司長職位（港英政府官階為布政司），陳方安生自從57歲的女兒陳慧玲上月28日離世後，陳太一直未公開露面，到26日以155字聲明交代淡出政壇的決定。2月年屆80歲的陳太在聲明提到，很久以前答應兒女，滿80歲後會從公民及政治工作退下來，過較平靜生活，最近女兒陳慧玲猝然離世，對她造成沉痛打擊，“我需要一些時間和空間哀悼和復原，更加珍惜與家人特別是孫女們和女婿共聚天倫的時光”。

陳太續指，會一如既往以香港為家，在聲明結尾寄語年輕人要對前途保持希望，以守法與和平的方式繼續守護這個城市的核心價值。

對於陳太在國安法通過前引退，中大政治與行政學系副教授馬嶽告訴蘋果日報，可能陳太認為國安法通過後不適合再做國際遊說。他指陳太曾到美國、德國遊說外國關注港府情況，但現時香港社會不知道國安法的“法網”有多闊，陳太的政治能量和強項在於外國聯繫，所以或因此而告退。

去年8月香港修例風波正盛之時，陳方安生遭中共中央政法委點名為“禍港四人幫”，新華社亦發文批評陳方安生為雙面人、緊抱外國大腿、收取禍港勢力黑錢。

陳方安生髮聲明後，環球時報隨即轉載消息，並指有網友對此在Facebook留言痛批陳方安生“為自己曾做過的事負上責任先，攪亂香港後一句退下就想翻篇”、“國安法一出，牛鬼蛇神即現形”、“不退就抓起來”。

陳方安生與北京的“蜜月期”在2001年結束，她當時以私人理由宣布請辭政務司司長一職，但官場盛傳她與時任特首董建華關係惡劣，時任國務委員的錢其琛曾召陳太上京，事後陳太就宣告請辭。

陳方安生請辭後，曾在2007年出山參加立法會港島選區補選，最後她擊敗主要對手葉劉淑儀當選，後於2008年9月30日卸任。

民主黨前主席劉慧卿指明白和支持陳太，會尊重每個人就家庭和處境作的決定，她明白很多市民想繼續捍wei香港的高度自治和自由，但同時寄語大家，未來做的事可能有很嚴重後果，因此任何人做任何決定都會尊重。