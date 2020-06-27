中港齊指美國制裁中國高官是錯誤

針對美國宣布因涉港問題對相關中方官員實施簽證限制措施，中國駐美使館發言人表示，中方堅決反對美方的錯誤做法。奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。香港特區政府周五晚上回應美國參議院通過《香港自治法案》稱，對此表示“強烈反對”，又指法案的制裁對香港的金融機構不具法律效力，促請美方“以負責任的態度行事”。據本台在香港特約記者甄樹基報道，彭博社的專欄作家則引述美國國務院官員指，涉及官員少於10個，但指今次措施，只是美國懲罰中國的眾多措施中的第一步。

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據路透社今天報道說，中國駐美使館發言人稱美國因涉港問題對中方官員實施簽證限制是錯誤的，應立即糾正。中國駐美使館官網周六刊登發言人談話稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。

據該發言人說，“美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。”發言人稱，中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

美國國務卿蓬佩奧周五表示，美國將對據信對限制香港自由負有責任的中國官員實施簽證限制，他沒有點名所涉官員。

中國將於周日至周二(28至30日)召開全國人大常委會會議，預計會議將通過港區國安法草案。香港基本法委員會副主任譚惠珠周五在一個電台節目表示，有關草案已經在香港完成諮詢，預料周日起召開的全國人大常委會會議，有很大機會將表決通過。

此外，美國參議院周四通過“香港自治法案”，將對支持中國限制香港自治的個人或企業實施強制性制裁，以此回應北京實施涉港國安法。議案包括對被發現與支持打擊香港自治的任何人有業務往來的銀行實施二級制裁，這可能會切斷這些銀行與美國的銀行的聯繫，並限制它們進行美元交易。該消息令香港股市恆生指數.HSI周五受壓下跌近1%，港元拆息亦走軟。

香港特區政府周五晚上回應美國參議院通過《香港自治法案》稱，對此表示“強烈反對”，又指法案的制裁對香港的金融機構不具法律效力，促請美方“以負責任的態度行事”，避免採取可能會影響金融機構正常運作及眾多客戶的舉動。

政府發言人表示，“我們敦促美國國會立即停止干預香港的內部事務。該法案及所謂的‘制裁’完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益。”據該發言人指，“在該法案中提及國會對香港事務作出的評論，許多具有嚴重誤導性，更毫無事實根據。”發言人又強調，自回歸以來，香港一直嚴格按照《基本法》的規定實行“港人治港”、高度自治，“一國兩制”原則得到全面和成功落實。

據路透社今天報道說，中國將於周日至周二(28至30日)召開全國人大常委會會議，預計會議將通過港區國安法草案。香港基本法委員會副主任譚惠珠周五在一個電台節目表示，有關草案已經在香港完成諮詢，預料周日起召開的全國人大常委會會議，很大機會表決通過。