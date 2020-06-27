人大常委會議將登場 港媒：國安法最慢7月生效

中國全國人大常委會28日起將連續3天舉行會議，香港人大代表葉國謙27日表示，相信此次會議上將就“港區國安法”進行討論及表決。另有報導指出，新法不遲於7月1日生效，具象徵意義。

廣告 繼續瀏覽後續

《明報》報導，13屆全國人大常委會第20次會議將於28至30日舉行，港區人大代表、行政會議成員葉國謙上午出席香港電台節目時說，他中午將啟程赴京，準備列席人大常委會會議。他稱以往通常只有2至3名港區人大代表獲准列席會議，但這次有10名代表列席。

葉國謙認為，“港區國安法”在此次會議將被安排在“其他議程”中審議，估計會議通過國安法前會公開條文，但微調空間應該不大，他並相信針對違法行為的刑罰規定會有阻嚇性。

根據日前公布的“華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）”主要內容說明，港區國安法對發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等4類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。

葉國謙在節目後接受訪問時表示，若於7月1日前通過港區國安法，想在七一遊行中展示或揮舞“港獨”旗幟或英、美國旗的人要想清楚，因為這「“定觸犯港區國安法”，但他目前不確定警方會否即時執法。

香港《蘋果日報》則引述消息人士說，人大常委會預料最快28日公布“港區國安法”條文，30日表決加入香港「基本法」附件三，同日在香港刊憲，新法不遲於7月1日生效，北京中央派駐香港的國安公署同步掛牌成立。

報導說，另有消息指，北京目標是在7月1日或之前通過後隨即實施“港版國安法”，在主權移交23年之際創造“二次回歸”象徵式效果。