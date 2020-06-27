北京指示香港避免用“雙重效忠”法官審理國安案件

人大常委法工委副主任張勇日前在香港出席座談會時指出，擁有外國國籍的法官，將出現“雙重效忠”的問題，因此不應該處理國安法的案件。他又說，沒有其他國家容許外國人審理危害國家安全的案件。張的說法似乎與特首林鄭月娥早前的講話相互矛盾，林鄭曾經說過，要摒除外籍法官處理國安法案件是“不切實際”的。

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張勇在中聯辦舉行的座談會上說，香港的領導人必須避免指定外籍法官，因為他們可因為“雙重效忠”而影響他們的裁決。

一般相信，香港國安法將在6月30日在人大常委會議表決通過，然後將立即生效，全部的條文之後才會公開，而根據香港保安局局長李家超，實施當日香港即會執行。

李家超24日說：“根據人大的決定，當草案通過後在香港公布生效，所以在公布生效的日期，就成為香港法律，因為已放入基本法附件三內，成為適用於香港的全國性法律。在公布那天，法律當然有效。”

張勇在23日舉行的座談會發表上述的講話，但其講稿內容在翌日才公布。張的講話似乎與林鄭月娥早前的講法大相徑庭。林鄭之前曾經表示，排除外籍法官是不切實際的，她會與香港首席法官洽商之後，列出一張法官名單去處理有關的案件，而不是指定某一個法官去審理某一宗案件。

南華早報引述全國港澳協會副會長劉兆佳說，張勇同林鄭月娥之間的矛盾似乎暗示，北京並不贊同林鄭對批評者的懷柔態度，“建制派陣營內有人試圖減低國安法的影響，但北京所要的，卻是真正的阻嚇效果”。

張勇表示，在大多數國家，法官任命都是一個政治過程，與司法獨立沒有關係，如美國聯邦最高法院法官都是由總統提名，國會表決通過，再由總統任命。然而張並沒有指出美國的國會是經過民主選舉選出，而總統更是由全民一人一票選出。