國會兩黨議員聯合提案：促使美國芯片生產企業回國設廠

鑒於美國的一些芯片生產企業將工廠設於國外，美國國會兩黨議員聯手提出強化芯片國產議案，提供150億美元聯邦資金，獎助芯片製造企業或研發機構回美國設廠。

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雖然如微軟、英特爾、美光等公司有在美國國內生產芯片，但台積電佔有晶圓代工全球一半以上市場，且掌握最先進的製程技術，晶圓代工的重心已轉入亞洲。由參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨重量級參議員柯頓（Tom Cotton）支持的這項議案，希望高科技產業鏈回到美國本土，促進美國晶圓代工產業成長。

這項提案除了計畫撥款150億美元，同時授權動用聯邦50億美元資金，協助企業生產攸關“重大安全且特殊功能的微電子產品”，這類產品將供聯邦政府以及重大基建使用。

據路透社等媒體報道：此案原本是以附於國防授權法案做為修正案的形式提出，但一名參議員助理表示，此案在下周一將以單獨議案提出，藉此增加通過的機會。目前還很難保證此案可以過關，因為當下華府政治圈兩黨氣氛正鬧得很僵。

共和黨參議員柯寧（John Cornyn）與民主黨參議員華納（Mark Warner）本月早些時候曾提另一議案，主張提供228億美元的資助，鼓勵半導體產品在美國本土製造，以因應對中國的戰略性科技競爭。

美國半導體產業協會歡迎國會的這項提案，該協會說：“外國政府早已提供強力誘因，吸引先進芯片製程轉到他們的國家設廠。”