專家警告如果發生第3次世界大戰 最有可能的熱點就是台灣

在美中緊張加劇之際,台海上空也布滿烏雲,近來中國軍機頻繁進入台灣空域遭台灣軍方驅離,其密集程度已經引發對台海安全的高度關注。美國之音引述觀察認為,台灣是美中最根本分歧所在,也是可能引爆兩國軍事衝突的最主要議題,美台最急迫的合作領域是軍事和防務,因為“如果發生第3次世界大戰,最有可能的熱點就是台灣。”

據美國之音報道,台海烏雲密布,第3次世界大戰因台灣而起?

一些觀察人士認為,台灣是美中最根本分歧所在,也是可能引爆兩國軍事衝突的最主要議題,美台最急迫的合作領域是軍事和防務,因為“如果發生第3次世界大戰,最有可能的熱點就是台灣。”根據台灣國防部的公開記錄,過去兩星期來中國戰機已經8次進入台灣西南空域,次數之密集被認為極不尋常,如果這種情況持續,台海發生衝突的風險也會增加。

據該報道,在新冠疫情中,中國卻在台灣、南中國海、東中國海及中印邊境採取咄咄逼人的軍事作為。新加坡國際戰略研究所亞太安全資深研究員尤安·格雷厄姆(Euan Graham)認為,這種同時在幾個場域開展行動的“大膽和敵對性”行動,是北京“戰略性機會主義”的表現,顯示它對發生風險有“高容忍度”,對於自己在印度或其他地方越來越不受歡迎也毫不在乎。

不過中國政府稱,台灣是中國不可分割的一部分,不容任何外來干涉,中國國防部發言人吳謙大校星期三在例行記者會上警告,“美方頻繁打台灣牌,想通過‘切香腸’的方式來危害中國的主權和領土完整,這完全是癡心妄想。”

在中國的軍事壓力加大之下,華盛頓智庫大西洋理事會安全戰略重心副主任克羅尼(Matthew Kroenig)認為,目前美台之間最重要的合作領域是軍事和防務,“因為如果發生第3次世界大戰,最有可能的熱點就是台灣”。

目前是喬治城大學外交學院政府系教授的克羅尼說,雖然美國對台灣有安全承諾,但那不是正式防禦條約,中國共產黨可能認為它比美國對日本和韓國同盟條約的承諾要來得更弱。曾在五角大樓和中情局任職的克羅尼專長是軍控事務,對中國的軍力發展極為注意。星期三(6月24日),他在全球台灣研究中心一場網絡討論中指出,近年來中國軍力大幅擴張,有反艦導彈及潛水艇等讓美國更難以防衛台灣的能力,因此美台應該在防務上增加合作,協調彼此的策略與能力,確保台灣發展的軍事能力足以讓中國共產黨難以對台灣使用武力。

據該報道說,最近才發表新書《重回大國競爭:從古老世界到美國與中國的民主和威權對比》(The Return of Great Power Rivalry: Democracy Versus Autocracy from the Ancient World to the U.S. and China) 的克羅尼在關於這本新書的討論中提到,他在寫作過程中發現,許多民主原本都是規模較小的國家,但後來都有“爆發性力量”而增長到更大的規模,例如古希臘的雅典、羅馬,以及美國本身都是如此。

報道引述美國喬治城大學外交學院政府系教授的克羅尼說,“所以在書中,有點故意且挑釁地,我寫道,台灣的長期遠景可能甚至比中國共產黨更好。我們見過小的民主體制從小規模到後來他們自己成為領先強權,甚至還推翻原先更強大的獨裁對手。”