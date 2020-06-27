把孟晚舟案與兩加人間諜案相連 中國使館批居心叵測

中國駐加拿大大使館今天批評加拿大媒體故意把康明凱妻子的話報導為中國外交部表態，並聲稱中方將孟晚舟事件與康明凱、史佩弗案連繫，“居心叵測，嚴重誤導公眾，違背職業道德”。據中央社根據中國外交部官網文字實錄，中國外交部發言人趙立堅相關回應時，主動提起被中方逮捕的加拿大人康明凱的妻子也表示，“加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序”。他並稱這樣做符合法治，“也有利於解決兩位加拿大公民的問題。”

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據中央社今天報道稱，中國駐加使館指：將孟晚舟與康明凱案連繫居心叵測。消息說，中國駐加拿大大使館27日在官網以發言人名義發表聲明，作上述表示。該聲明稱，中國是法治國家。中國司法機關依法獨立辦案。經依法審查，近日，加拿大籍被告人康明凱、史佩弗被中國檢察機關正式起訴。二人犯罪事實清楚，證據確實、充分，根本不存在所謂“任意拘押”的情況。

據聲明並指，孟晚舟事件是美國為了打壓中國高科技企業和華為公司而策畫的一起嚴重政治事件。加方充當美方幫兇，這才是“任意拘押”。聲明並敦促加方認真對待中方嚴正立場，確實尊重法治精神和中國司法主權，停止就康明凱、史佩弗案發表不負責任的言論，停止透過搞“麥克風外交”對中施壓。同時，加方應反省自身在孟晚舟事件上的錯誤，停止政治操弄，立即釋放孟晚舟讓她平安回到中國。

據中央社，孟晚舟是華為公司創辦人任正非的女兒。加拿大警方2018年12月1日應美國要求，在溫哥華機場逮捕正要轉機的孟晚舟，她被控違反美國制裁伊朗的有關禁令。美國政府並提出要求將孟晚舟引渡至美國受審。孟晚舟被捕後，中方隨即逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），指控兩人從事間諜活動。北京市人民檢察院第二分院與遼寧省丹東市人民檢察院，則於今年6月19日以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對兩人提起公訴。

中國外交部24日的記者會上，有外媒詢問，中方如何看待一些加拿大官員和法律專家認為，加拿大可以合法地釋放孟晚舟，只不過這可能會損害加拿大的民主體系和司法公正。根據官網文字實錄，中國外交部發言人趙立堅回應時，主動提起被中方逮捕的加拿大人康明凱的妻子也表示，“加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序”。他並稱這樣做符合法治，“也有利於解決兩位加拿大公民的問題。”

據該報道，加拿大“環球郵報”（The Globe and Mail）24日報導指出，中國過去不斷否認，逮捕這兩名加拿大公民和加拿大逮捕孟晚舟之間有任何關係，但趙立堅的說法，卻公然地將兩者連繫起來。