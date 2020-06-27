歐盟擬從7月1日開始允許日本等18個國家人員入境

歐盟委員會在26日向結盟國提出勸告，希望從7月1日開始解禁來自日本等新冠病毒流行控制較好的國家人員入境。目前由於新冠病毒的流行，幾乎所有的歐盟加盟各國對歐盟以外的國家的人員，除持有長期簽證者外，原則上禁止入境。

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而歐盟委員會在26日向加盟各國提出勸告，研究允許日本等18個國家的人員進入歐盟加盟各國，歐盟委員會提出了自7月1日起“部分、分階段解禁”的方針。

目前歐盟各國正在就此展開協商，擬從7月1日開始實行。如果入鏡解禁，歐盟的解禁國名單將根據各國的疫情狀況，每2周調整一次。

這些將被允許入境的國家包括日本、韓國、澳大利亞、加拿大等國，據說中國也在解禁的名單之內，但是據稱歐盟將以來自歐盟的遊客也被允許入境中國作為條件。

日本政府現已放寬了與越南之間的入境限制，搭載解禁後第一批日本企業相關人士等150人的臨時航班，25日從成田機場起飛抵達越南雲屯機場，預計到27日為止每日飛行1班，共運送約440人。現在日本也正在與泰國、澳大利亞、新西蘭三國推進解禁磋商。

而對於美國、俄羅斯和巴西等疫情依然嚴峻、感染繼續擴大的國家，目前歐盟將繼續維持禁止入境的措施。26日當天，美國新增感染者超過4萬例，超過以往單日新增感染者的最高紀錄。