中國大陸社群媒體流傳，唯一連任13屆的中國全國人大代表申紀蘭患染癌病，已於5月底送醫，近日病危。中國國家禁毒委播出註明6月出品的申紀蘭反毒宣傳片，被指是間接澄清。申紀蘭曾是山西的農民，自1954年出任中國全國人大代表後，至今從未落選，她曾公開表示“當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票”，因此被諷刺為“舉手機器”、人大的“活化石”。

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據中央社消息，人大活化石申紀蘭傳病危，官方釋出反毒片疑闢謠。

據中國大陸社群媒體流傳，唯一連任13屆的中國全國人大代表申紀蘭罹癌，已於5月底送醫，近日病危。消息至今未獲官方證實，但中國國家禁毒委昨天卻釋出註明6月出品的申紀蘭反毒宣傳片。

該消息說，中國大陸社群網站近日流傳申紀蘭雙眼緊閉、插著鼻胃管、呼吸器，躺在病床上的照片。微信朋友圈傳言則稱，申紀蘭身邊的工作人員透露，她在5月底因身體不適被海軍總醫院從北京送到河南安陽，之後轉送至山西長治第一人民醫院救治。據傳言稱，申紀蘭是胃癌末期，因年事已高，醫生不建議做手術，只會進行保守治療。

中央社說，申紀蘭病危的消息，至今仍未獲官方證實，但中國國家禁毒委員會辦公室官方微信公眾號昨天則釋出申紀蘭談禁毒的宣傳影片。據申紀蘭在影片中稱，“吸毒是犯法的，不管是什麼人，只要吸上這個東西，對社會不利，對家庭不利，家破人亡。要認真抓，要加強管，把（這個）吸毒堅決禁止了”。影片片尾註明為2020年6月出品。