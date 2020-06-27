美國司法對一名中國人定罪 或涉偷竊半導體秘密

美國司法部星期五（6月26日）宣布，現年41歲的中國人張浩被判犯有經濟間諜罪、竊取商業秘密罪和共謀罪。做出這一裁決的聯邦地區法官愛德華·達維拉( Edward J. Davila）認定，張某是為了中國的利益而竊取商業秘密的。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道稱，為中國利益竊取美國商業秘密的一名中國公民被定罪。據美國司法部在一份聲明中說，庭審過程中提交的證據顯示，從2010年至2015年，張某合謀並確實竊取了兩家公司的商業秘密。這兩家公司分別是總部位於加州聖何塞和新加坡，專註於半導體設計和處理的安華高科技（Avago），以及總部位於麻薩諸塞州沃本市的高性能模擬半導體的創新製造商Skyworks。

庭審過程中提交的證據還顯示，張某竊取了與無線設備性能有關的商業秘密。

據負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John C. Demers）說：“被告與天津大學共謀，為了中國政府的利益，將包括自己僱主在內的兩家美國公司的商業秘密帶到中國。今天對所有指控的有罪判決，是追究一名盜取美國僱主商業秘密、試圖複製公司技術並取代其市場份額的個人責任的重要一步。”負責調查此案的美國聯邦調查局特工（special agent in charge）約翰·貝內特（John F.Bennett）說：“雖然這起案件說明了少數有動機的員工可以多麼容易地合謀盜用知識產權，為中國謀利，但對張的定罪應向我們的對手發出警告，聯邦調查局和我們的合作夥伴仍將致力於積極調查和起訴這些罪行。”

據該報道，張浩的量刑聽證會定於2020年8月31日舉行。