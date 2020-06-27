美國評販運人口: 中國香港均遭點名

據美媒報道，由於剝削人口和未能採取解決措施，中國再度成為《人口販運問題報告》中販賣人口最嚴重的國家之一，與俄羅斯、伊朗等1十九國家被列為第三級，因為這些國家的政府都允許了不同程度的人口販賣行為。這也是中國自2017年以來第四次連續入選該名單。據路透社說，香港被美國評為販運人口第二級別監察名單，特區政府批評指“草率及偏頗”。

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據自由亞洲報道，中國第四度成為販賣人口最嚴重的國家之一。根據本周四，美國國務院發表的2020年度《人口販運問題報告》中，中國再次被列入人口販賣問題最嚴重的名單。美國國務卿蓬佩奧在報告發布會上說，“中國擁有最嚴重的人口販運問題，中國共產黨和國有企業強迫公民在惡劣的環境下為‘一帶一路’的項目工作。”

據報告指出，中國中央政府廣泛強迫勞動，包括在新疆地區建設少數民族集中營，甚至把當局的計畫擴展到中國其它地區，繼而迫害宗教和少數民族群體。除此之外，在新冠疫情期間，中國政府使用強迫勞動力，生產口罩等防護裝備。

美國國務院負責反人口販賣事務的特使里士滿（John Richmond）也對記者表示，新冠病毒大流行加劇了人口販運問題。他說，“這種病毒迫使受害者和施虐者同處一室，並導致網上購買性工作者的人數增加。”

不僅如此，當前中央政府在西藏地區的大型城市建設，也使得當地人民負債纍纍而且面臨著強迫勞動的危險。此外，這份報告還說，政府還使用神學理念，使得本國的基督徒們成為強迫勞動力。有倖存者說，他（她）曾前往磚窯、食品加工中心、服裝和家用器材的工廠，被迫做過勞工。

據報告稱，由於中國政府沒有獲得或提交綜合的執法數據，而且彙報的犯罪數據，都不符合國際法對人口販賣的定義，包括偷渡、虐待兒童、強迫婚姻和欺詐收養，使得中國的真實販運問題很難評估。

據路透社消息，香港特區政府周五回應美國國務院發表的《2020年美國販運人口報告》稱，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，其結論基礎薄弱，香港被評為第二級別（監察名單）是明顯基於嚴重偏見及欠缺實據支持，“特區政府堅拒接受以此等草率及偏頗方式達致的結論和評級”。

據香港政府發言人指出，香港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動，《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計畫》(行動計畫)和政府持續的工作在過去兩年奠下穩健的基礎，打擊販運人口的決心實在是毋庸置疑的。