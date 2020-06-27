美宣布簽證限制措施 北京駐港公署稱將回擊

美國國務卿蓬佩奧與中國主管外交的楊潔篪在夏威夷會談。

美國宣布將實施簽證限制措施，以此懲治侵蝕香港自由的中國官員。中國外交部駐港公署發言人6月27日表示，美方應立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。

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中國外交部駐香港特別行政區特派員公署官網上，27日以發言人名義表示，堅決反對美方宣布對中方官員採取簽證限制措施，敦促美方立即糾正錯誤，停止干預香港事務和中國內政的霸凌行徑。

駐港公署發言人說，美方污衊中國政府破壞香港特區高度自治，“完全是顛倒黑白、自欺欺人”，並稱香港國安立法是堅持和完善“一國兩制”方針的重大舉措，是推動香港走出亂局困境、實現長治久安的根本之策。

發言人重申，中方堅決反對“美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務”，並強調隨着1997年7月1日香港主權移交中國，包括美、英在內的外國對中國香港無主權、無治權、無監督權。

發言人正告美方，“香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政”，美方必須立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。

中國強推港區國安法引發美方不滿。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，針對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員，美國將施行簽證限制措施，其家屬也可能受到相關限制。

為表達對中國推動“港版國安法”的不滿，美國參議院27日迅速通過“香港自治法”（Hong Kong Autonomy Act），要制裁阻礙中國履行其在《中英聯合聲明》與“基本法”中對香港義務的人士。

除了中國外交部駐港公署的回應，中國駐美國使館發言人也在官網上表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。“我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。”