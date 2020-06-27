聯合國50報告員罕發聯署 促中國保護境內人民的基本自由

聯合國昨天罕發聲明，指聯合國人權專家一再向中華人民共和國發出警告，不要壓制國內的基本自由。專家們譴責下列行為：鎮壓香港特別行政區的抗議活動和民主宣傳、警察過度使用武力而不受懲處、據稱使用化學製劑對付抗議者、據稱在警察局對女抗議者實施性騷擾和侵犯，以及據稱騷擾醫療工作者。

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據聯合國官網消息說，聯合國人權專家呼籲採取果斷措施，保護中國境內的基本自由。消息說，50位聯合國人權問題獨立專家周五聯合發表一項聲明，呼籲採取果斷措施，保護中國境內的基本自由。

發表聯合聲明的聯合國人權專家包括：法外處決、即決處決或任意處決問題特別報告員；促進和保護表達自由權特別報告員；人權維護者處境特別報告員；反恐中注意促進與保護人權和基本自由特別報告員；宗教或信仰自由特別報告員；少數群體問題特別報告員；和平集會和結社權問題特別報告員；當代各種形式種族主義問題特別報告員；任意拘留問題工作組成員；法官和律師獨立性問題特別報告員；酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰特別報告員；促進民主和公平的國際秩序獨立專家；文化權利問題特別報告員；身心健康權問題特別報告員；強迫或非自願失蹤問題工作組成員；隱私權問題特別報告員等。

據聲明表示，聯合國人權專家一再向中華人民共和國發出警告，不要壓制國內的基本自由。專家們譴責下列行為：鎮壓香港特別行政區的抗議活動和民主宣傳、警察過度使用武力而不受懲處、據稱使用化學製劑對付抗議者、據稱在警察局對女抗議者實施性騷擾和侵犯，以及據稱騷擾醫療工作者。

據該消息，專家們還關注以下一系列嚴重問題：民眾受到集體鎮壓，尤其是新疆和西藏的宗教和族裔少數群體；全國各地的律師遭到拘留，人權維護者受到起訴和失蹤；據稱正規和非正規經濟的各部門中存在強迫勞動；隱私權受到任意干預；授權審查的網絡安全法，以及引起廣泛擔憂的適用於香港的反恐怖主義和反煽動法。專家們關切地指出，記者、醫務工作者，和就2019冠狀病毒病暴發和大流行一事在網上行使言論自由權的人，據稱遭到當局的報復，許多人被指控“傳播虛假信息”或“擾亂公共秩序”。

聲明表示，全國人民代表大會近期決定起草香港特別行政區《國家安全法》，而未與香港民眾進行任何有意義的協商。此法若獲通過，將可能會違反中國的國際法律義務，並可能會對該自治區域的公民權利和政治權利施加嚴格限制。《國家安全法》可能會列入定義模糊的罪行，這些罪行可能會被輕易濫用，以壓制民眾，包括被中國國家安全機關所利用。中國國家安全機關，也將可能首次獲權“於必要時”在香港設立“機構”。

聲明說，這項法律草案將可能剝奪香港民眾的自治權和基本權利。香港人構成一個少數群體，擁有獨特的歷史、文化和語言傳統，甚至法律傳統。1984年《中英聯合聲明》和“一國兩制”的治理框架，保障他們的自治權和基本權利。該草案將可能損害獲得公平審判的權利，中國當局授權對和平的人權維護者實施任意拘留和起訴的情況，將可能大幅度增加。《國家安全法》還可能令在香港經營的企業，難於依照《聯合國工商企業與人權指導原則》以履行尊重人權的責任。

獨立專家們敦促中國政府遵守其國際法律義務，包括《公民及政治權利國際公約》和《中英聯合聲明》規定的義務，撤回香港《國家安全法（草案）》。

聯合國獨立專家們認為，現在應該再度關注中國的人權狀況，特別是考慮到中國針對香港特區民眾、新疆自治區和西藏自治區的少數民族，及全國各地人權維護者所採取的行動。

獨立專家們承認，中國政府雖然幾乎總是拒絕接受批評，但是對聯合國獨立專家發出的信函作出了回應。但中國政府沒有像其他120多個國家那樣，向聯合國獨立專家們發出開展正式訪問的長期邀請。近十年來，儘管特別程序多次提出請求，但中國政府只同意獨立專家們開展了五次訪問（涉及食物權、對婦女和女童的歧視、外債、極端貧困和老年人問題）。

據聲明表示，考慮到中國根據國際人權法承擔的義務，以及在香港特區問題上遵守《公民及政治權利國際公約》的義務，又鑒於聯合國人權理事會肩負着預防任務——需採取行動從根本上防止可能導致人權緊急狀況或破壞和平與安全的危機，聯合國專家們呼籲國際社會集體採取果斷行動，確保中國尊重人權並遵守其國際義務。

獨立專家敦促中國政府邀請包括授權監測公民及政治權利的專家在內的任務負責人進行獨立訪問，並允許在保密、尊重人權維護者，和充分避免對任務負責人可能會見的人進行報復的環境中，開展這些訪問。

人權專家們還敦促聯合國人權理事會採取緊急行動，採取一切適當措施監測中國的人權實踐。理事會和會員國可採取的措施可能包括但不限於：舉行特別會議，評估本聲明所指侵犯人權行為的範圍和總體情況；建立一個公正而獨立的聯合國機制，如人權理事會任命的聯合國特別報告員和專家小組，或秘書長特使，以密切監測、分析中國的人權狀況，並每年進行報告；鑒於香港特區、新疆維吾爾自治區和西藏自治區人權狀況的緊迫性，尤應如此；所有會員國和聯合國機構在與中國的對話和交流中均應明確要求中國履行其人權義務，包括與本聲明所指問題有關的義務。

據聯合國官方消息說，特別報告員、獨立專家和工作組是被稱為人權理事會特別程序的一部分。特別程序是聯合國人權系統中最大的獨立專家機構，是人權理事會獨立實況調查和監測機制的總稱，旨在應對世界各地的具體國別狀況或專題問題。特別程序的專家們在自願的基礎上工作，他們既不是聯合國工作人員，也不因其工作收到酬勞。他們獨立於任何政府或組織，以個人身份行使職責。