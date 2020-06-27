曾經多次發表文章針砭時弊的清華大學教授許章潤再髮長文，批評北京當局強拆藝術區，實際是為了土地利益、更為了打擊藝術界、壟斷思想。許章潤更直言，習近平政權已是內憂外困，步入死局。6月25日端午節，網上熱傳附有清華大學教授許章潤親筆簽名的長文《踐踏斯文，必驅致一邪魅人間》，批判北京當局的強拆行為，從兩三年前的驅逐低端人口，擴展到近期鎖定多個藝術區、住宅小區。

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據自由亞洲報道，許章潤再發文，斥當局強拆藝術區、壟斷思想。許章潤痛斥中國政府在瘟疫蔓延、南方洪水災禍肆虐之際，仍與百姓的生計作對。官媒選擇性失明，歌功頌德，不過是奏響了一曲末世哀歌。據他寫道，習近平政權已是內憂外困，步入死局。

許章潤今年二月曾發表一篇題為《憤怒的人民已不再恐懼》的文章，指責中共隱瞞、推責、邀功的體制是疫情成為災難的真正原因。文章引起廣大迴響，許章潤卻遭警方軟禁，微博、微信賬號被封殺。

最新文章中，許章潤批評政府強拆，美其名為"增加土地儲備"，實際上卻是看重土地增值，強征藉以謀利。這波拆遷名單包含了環鐵藝術區、008藝術區、宋莊藝術區、水波藝術區、黑橋藝術區等大片房產。他痛惜，幾代藝術家投入心血的經營慘遭塗炭，小民的住宅區也無端遭殃。據許章潤指出，"北京之為北京，並非只在烏紗雲集，更在於文人雅集、學府森然 、藝苑琳琅”。他批評如今以壟斷思想為依歸的政體，絕不容忍任何獨立於“規畫” 之外自發生長的藝術和思想生態，必將其扼殺，"展現的是強求一律齊整的法西斯美學惡趣。"

報道指，許章潤的一名不願具名的友人告訴本台，許章潤住在北京郊區，雖在去年就遭到清華校方停職、今年又面對軟禁監控，但針砭時事，從未歇筆。