香港前立法委員劉慧卿：國安法像一輛北京卡車碾碎了中共的“一國兩制”

香港民主黨前主席和前立法委員劉慧卿近日在一次視訊討論會上表示：6月18日的《國家安全法》，就像中共政權開着一輛卡車碾碎了共產黨的“一國兩制”政策。

廣告 繼續瀏覽後續

大紀元報道：劉慧卿承認：自己是在一個非常動蕩、非常緊張的城市（香港）參加這次論壇的。她回顧說，因為自從1997年香港（當時是英國殖民地）移交給中國統治20年以來，情況還算不錯。儘管我們沒有民主，但我們享有的自由、法治，人身安全要比某些所謂民主國家還要好。但是自習近平主席於2012年底上台以來就開始出現問題，因為他決心堅決打擊中國大陸和香港的人民。現在，我認為國際社會將香港視為對抗中國、反對共產黨的鬥爭最前沿。

她認為，多年來，西方人認為通過讓中國參與，隨後中國也將以文明的方式參與全世界，事實並非如此，中國沒有走向民主。實際上，習近平主席的觀點恰恰相反。所以在香港，我們感到非常恐懼和震驚。但是很多香港人不會被嚇到，香港在為維護法律賦予的自由和人身安全而鬥爭。“無論如何，我們將堅定不移。”

劉慧卿說：“不幸的是，林鄭月娥當局以中共病毒為借口，說我們必須將可公開聚集的人數限製為八人。但是實際上他們開放了主題公園、電影院或購物中心。因此我們要問，為什麼不能允許人們和平集會。”

劉慧卿說她想與國際社會取得聯繫，告訴國際社會：我們不是在爭取獨立，而是希望共產黨信守1984年與英國簽署的聯合聲明中的諾言。遵守基本法的諾言，讓我們自由發展民主，成為國際城市。如果香港是自由的，所有國家的人都可以來訪問，可以在這裡工作和生活。

“請以法治和司法獨立為基礎，幫助香港保持自由。我們將繼續作為國際社會中一個非常負責任的成員而努力。”