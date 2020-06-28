七一遊行首次被禁岑子傑批還未有國安法人權已倒退

香港警方27日正式對民陣7.1遊行發反對通知書，反對理由除限聚令外，更指自去年6月起民陣舉辦的多次遊行都出現暴力事件。民陣召集人岑子傑批評警方打壓遊行集會自由，全世界可看到1997年至今香港人權逐步倒退。岑表示，民陣將提出上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

警方向民陣發出的反對通知書指出，限聚令禁止在7月2日前在公眾地方舉行多於50人的群組聚集。警方有理由相信遊行會增加感染風險，對市民生命及健康構成重大威脅。

至於所謂抗疫的限聚令（公開場合50人群組聚集）的實施期偏偏延至7月2日，即每年七一大遊行的一日之後，政府強調與政治考慮無關。事實上，港府對迪士尼樂園和海洋公園等場合已經取消所謂的限聚令，但仍禁止政治聚會，政府也是強調當中並無政治考慮。

警方在發出禁止七一遊行的決定時，又羅列去年6月起多次由民陣舉辦的遊行及集會，包括6.9、6.12、7.1及10.1等，聲稱期間或結束後出現暴力事件，令參與人士、市民、記者及警員因衝突或暴力事件受傷。警方稱，民陣提出的遊行路線接近多個高風險建築物，如政府總會、高等法院及港鐵站，認為民陣無法控制參與者的行為，因此反對遊行。

民陣曾去信政務司司長張建宗，要求因應香港公共利益批准7.1遊行。但政務司司長辦公室回覆指，遊行不符合限聚令豁免條件。

民陣召集人岑子傑表示，對7.1遊行不獲批準是意料中事，但認為警方以民陣遊行後曾出現暴力事件作反對理據，做法並不合理，因為遊行集會自由是市民的基本權利，“難道有人打劫銀行就不應該有銀行？”他續指，警方多次禁止市民遊行集會，將會是世界人權歷史上的重要事件，讓全世界見到1997年至今香港人權逐步倒退，若有任何人仍認為“一國兩制”不受影響，如今已是事實勝於雄辯。他指民陣將提上訴，並儘快通知市民下一步行動。

有網民則繼續號召7.1上街，連登討論區有網民呼籲7.1維園見，“今天不出來，明天出不來”。香港人日程表fb專頁亦繼續宣傳7.1遊行，但提醒警方已發出反對通知書，參加者要保護自己，避免進入危險區域。

民權觀察指出，香港現時的疫情穩定，港人具有良好的防疫意識，社會活動亦已大致回復正常。警方應協助市民以符合公共衞生的方式進行遊行集會，而非一刀切禁止遊行集會。

本港自1997年起，每年7月1日均有抗議遊行，最初幾年由不同團體舉辦，到2003年由民陣發起，主題為“反對廿三，還政於民”，有逾50萬人參加，自此每年7.1遊行均由民陣主辦。