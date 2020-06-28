中國人大審議港區國安法 幾近定稿即將通過

新華社傍晚證實，6月28日開幕的13屆中國全國人大常委會第20次會議及分組會議，聽取了“港區國安法”草案審議結果報告及意見。報導並未提到具體內容，但已幾近定稿，可望在30日閉幕日通過。

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根據報導，13屆全國人大常委會第20次會議上午在北京人民大會堂舉行第1次全體會議，由委員長栗戰書主持。隨後，這項會議舉行了分組會議，聽取與會全國人大常委及列席者對“港區國安法”草案的意見。

這項報導提到，第1次全體會議中，聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沉春耀所作的“中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（港區國安法）草案”審議結果的報告。

至於分組會議，報導聲稱，與會者普遍認為，“港區國安法”草案二次審議稿和審議結果報告“充分研究吸收了包括香港各界人士在內的各方面的意見，體現了全國人大有關決定的精神，回應了有關方面的關切，有關內容表述更加準確，具體措施更加具有針對性和可操作性，符合香港特別行政區的實際情況”。

報導說，與會者普遍認為，儘快推出有關法律並在香港特別行政區公布實施“能夠切實解決香港特別行政區在維護國家安全方面存在的法律漏洞、制度缺失和工作短板問題，有效打擊相關犯罪行為和活動，切實維護國家安全；有利於保持香港特別行政區的繁榮和穩定，有利於保障香港特別行政區居民的合法權益”。

然而，這項報導並未提到“港區國安法”條文的任何具體內容。但依上列分組會議的表述，根據往例，代表這項法律在全國人大常委會已接近定稿階段，即將獲得通過。

這項會議除161名人大常委外，還有中國國家監察委主任楊曉渡、國務委員兼外交部長王毅、最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍等相關官員及代表列席。